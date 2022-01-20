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Сегодня, 20:21

Артем Грушко: «Шведская оборона поставила нас в тупик»

Вратарь сборной России Грушко прокомментировал поражение от шведов на чемпионате Европы
Антон Бабошин
Корреспондент

Вратарь сборной России Артем Грушко рассказал о выходе на замену в первом матче основного раунда чемпионата Европы, в котором его команда проиграла Швеции со счетом 23:29.

«Когда бы ты ни выходил, первая задача — не обращать внимания на счет, действовать по игре, — сказал Грушко. — На табло я не смотрел. Во втором тайме начала хорошо играть шведская защита. У них очень опытный вратарь Андреас Паличка, он начал хорошо двигаться по воротам, предугадывать многие броски. И минут на восемь соперники поставили нас в тупик. Впереди у шведов хорошо выглядели крайние, хотя мы и ожидали, что они будут через них строить половину игры в нападении. Что говорил Велимир Петкович в тайм-аутах, не знаю, у полевых игроков свое обсуждение. Мы разбирали свою игру».

Россия&nbsp;&mdash; Швеция&nbsp;&mdash; 23:29. Шведская защепка. Россияне потерпели первое поражение на Евро

21 января россияне во втором туре основного раунда сыграют с действующими чемпионами Европы испанцами.

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