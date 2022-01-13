«В нападении получилось, что задумали, а к обороне есть вопросы». Дмитрий Корнев — о победе над Литвой

Правый крайний сборной России Дмитрий Корнев после трудной победы над Литвой на старте чемпионата Европы сказал, что из тяжелой концовки нужно сделать правильные выводы.

— Игра началась позитивно, и нам нужно было и дальше держать этот темп, наращивать преимущество, — сказал Корнев. — Но почему-то мы остановились и снизили обороты, в итоге команде Литвы удалось нас нагнать. Будем работать над ошибками, разговаривать с тренером. Надо выяснить, чего не хватило, чтобы в предстоящих играх такая ситуация не повторялась. Своей игрой не могу быть доволен на 100 процентов. Я такой человек, который старается из любой ситуации извлекать максимум. В нападении получилось, что задумывали, а в защите есть вопросы, над которыми нужно поработать.

— Что скажете о литовцах?

— Хочу поблагодарить Литву, они серьезный соперник. Считаю, что на чемпионатах Европы не бывает слабых команд, и недооценивать кого-то или выходить на игру спустя рукава непозволительно. Мы готовились к любым вариантам, разбирали оппонентов. У них хорошие вратари, хорошая задняя линия. Но игра сложилась вот так.

— Команда начала хорошо, словно не было никакого волнения перед стартом. Но в концовке показалось, что эмоций у Литвы больше. Этот опыт поможет в следующих играх?

— Конечно. Когда Литва начала доставать нас, у них произошел эмоциональный всплеск. И за счет этого они как раз и начали лучше доигрывать моменты. Сейчас главное быстро собраться и сделать так, чтобы таких провалов больше не было.

Напомним, что за 10 минут до конца встречи россияне вели семь мячей, но в концовке едва не позволили соперникам сравнять счет.