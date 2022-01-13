Петкович недоволен настроем сборной России

Главный тренер сборной России Велимир Петкович после победы над Литвой (29:27) в стартовом матче чемпионата Европы остался доволен результатом, но не игрой команды.

— Доволен тем, что мы взяли два очка, — сказал Петкович. — Моя команда первые 15 минут показывала хороший гандбол и то, что мы сделали за время подготовки к турниру на сборах в Новогорске. Но затем игроки, видимо, при преимуществе в пять-шесть мячей решили, что все решено, и успокоились. Таким настроем я, конечно, не могу быть удовлетворен.

После перерыва все началось заново — во втором команда опять начала хорошо, делала то, что я прошу. И снова возникли проблемы с психологией, что непозволительно. Вместо того, чтобы делать два шага вперед, мы делали один вперед и один назад. Мы двадцать минут хорошо играли и в защите, и в нападении, вели в какой-то момент «+7» и могли еще увеличить отрыв. Конечно, тем что происходило в последние пять минут, я недоволен. Хочу поздравить своего коллегу Миндаугаса Андрюшку, во втором тайме Литва показала очень хорошую игру.

— Литва чем-то удивила?

— Мы хорошо их проанализировали. Думал, что нам удастся все время контролировать ход матча. Но мы совершали ошибки, за которые соперник нас наказывал.

Напомним, во втором туре Евро-2022 россияне 15 января сыграют против Норвегии.