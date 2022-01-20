Гандболист сборной России Дземин сдал отрицательный тест на коронавирус

Российский гандболист Евгений Дземин вылечился от коронавируса, его тест показал отрицательный результат, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

О заражении коронавирусом Дземин узнал 15 января. Он пропустил два матча предварительного этапа: с норвежцами (23:22) и словаками (36:27).

В скором времени гандболист присоединится к команде в Братиславе, где сборная России в четверг проведет первый матч основного раунда чемпионата Европы со Швецией.