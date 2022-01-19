Определились все участники основного раунда чемпионата Европы по гандболу

Сборная Нидерландов обыграла Португалию в матче первого группового турнира — 32:31. В другой группе Белоруссия выиграла у Австрии — 29:26.

Таким образом, в основном раунде турнира команды начнут выступления в двух группах с очками, набранными в предварительном раунде в матчах с соперниками, оставшимися в турнире.

В группе 1 сыграют Дания (2 очка), Франция (2), Исландия (2), Нидерланды (0), Хорватия (0) и Черногория (0), а в группе 2 — Германия (2 очка), Испания (2), Россия (2), Норвегия (0), Швеция (0) и Польша (0).

Чемпионат Европы

Мужчины

Первый групповой турнир

Группа B

Нидерланды — Португалия — 32:31 (17:13)

Группа D

Белоруссия — Австрия — 29:26 (16:16)