России нужно болеть за Польшу и Испанию на чемпионате Европы по гандболу
Сборная России уступила Испании во втором матче основного раунда чемпионата Европы и практически потеряла шансы на медали. Напомним, что в полуфинал выходят только две лучшие команды группы, а третья сыграет в матче за пятое место.
Теперь судьба команды Велимира Петковича полностью зависит от соперников. Сначала россиянам нужно будет поддержать поляков в матче со Швецией (нас вполне устроит и ничья), а затем сборную Испании в играх с Германией и Норвегией.
Группа II
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Испания
|
3
|
3
|
0
|
0
|
87-76
|
6
|
2. Норвегия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
64-54
|
2
|
3. Швеция
|
2
|
1
|
0
|
1
|
57-55
|
2
|
4. Германия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
53-52
|
2
|
5. Россия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
71-77
|
2
|
6. Польша
|
2
|
0
|
0
|
2
|
54-72
|
0
21 января. Польша — Швеция, Германия — Норвегия.
23 января. Польша — Россия, Германия — Швеция, Испания — Норвегия.
25 января. Польша — Испания, Германия — Россия, Швеция — Норвегия.