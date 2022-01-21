России нужно болеть за Польшу и Испанию на чемпионате Европы по гандболу

Сборная России уступила Испании во втором матче основного раунда чемпионата Европы и практически потеряла шансы на медали. Напомним, что в полуфинал выходят только две лучшие команды группы, а третья сыграет в матче за пятое место.

Теперь судьба команды Велимира Петковича полностью зависит от соперников. Сначала россиянам нужно будет поддержать поляков в матче со Швецией (нас вполне устроит и ничья), а затем сборную Испании в играх с Германией и Норвегией.

Группа II

И В Н П М О 1. Испания 3 3 0 0 87-76 6 2. Норвегия 2 1 0 1 64-54 2 3. Швеция 2 1 0 1 57-55 2 4. Германия 2 1 0 1 53-52 2 5. Россия 3 1 0 2 71-77 2 6. Польша 2 0 0 2 54-72 0

21 января. Польша — Швеция, Германия — Норвегия.

23 января. Польша — Россия, Германия — Швеция, Испания — Норвегия.

25 января. Польша — Испания, Германия — Россия, Швеция — Норвегия.