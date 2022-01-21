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Сегодня, 20:08

России нужно болеть за Польшу и Испанию на чемпионате Европы по гандболу

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Российским гандболистам нужно больше веры.
Фото Reuters

Сборная России уступила Испании во втором матче основного раунда чемпионата Европы и практически потеряла шансы на медали. Напомним, что в полуфинал выходят только две лучшие команды группы, а третья сыграет в матче за пятое место.

Россия&nbsp;&mdash; Испания&nbsp;&mdash; 25:26. Остров невезения. Сборная России уступила Испании, не забив пенальти на последней секунде

Теперь судьба команды Велимира Петковича полностью зависит от соперников. Сначала россиянам нужно будет поддержать поляков в матче со Швецией (нас вполне устроит и ничья), а затем сборную Испании в играх с Германией и Норвегией.

Группа II

И

В

Н

П

М

О

1. Испания

3

3

0

0

87-76

6

2. Норвегия

2

1

0

1

64-54

2

3. Швеция

2

1

0

1

57-55

2

4. Германия

2

1

0

1

53-52

2

5. Россия

3

1

0

2

71-77

2

6. Польша

2

0

0

2

54-72

0

21 января. Польша — Швеция, Германия — Норвегия.

23 января. Польша — Россия, Германия — Швеция, Испания — Норвегия.

25 января. Польша — Испания, Германия — Россия, Швеция — Норвегия.

Сборная России по гандболу
17
9
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