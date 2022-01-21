Россия проиграла Испании на чемпионате Европы по гандболу

Россия проиграла второй матч подряд на чемпионате Европы, уступив Испании

Мужская сборная России проиграла Испании в матче группы 2 основного раунда чемпионата Европы-2022 по гандболу.

Встреча завершилась со счетом 25:26.

На последней секунде встречи россиянин Даниил Шишкарев заработал пенальти. Судьи после просмотра потвердили право на семиметровый удар. Однако Игорь Сорока попал в штангу и не сумел принести сборной ничью.

У победителей семь голов в активе Аугустина Касадо. В составе российской команды самым результативным игроком стал Дмитрий Санталов, забросивший шесть мячей.

Соперником России в следующем матче станет Польша. Игра пройдет 23 января, начало — в 17.30 по московскому времени.

Испания продолжает лидировать в турнирной таблице группы 2, набрав 6 очков. Россия находится на пятом месте (2 очка).

Гандбол

Братислава (Словакия)

Чемпионат Европы. Мужчины

Второй групповой турнир. Группа II

Россия — Испания — 25:26 (11:12)

«Ondrej Nepela Arena».