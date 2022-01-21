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Сегодня, 19:01

Россия проиграла Испании на чемпионате Европы по гандболу

Россия проиграла второй матч подряд на чемпионате Европы, уступив Испании
Анна Горшкова
Корреспондент
Россияне проиграли Испании.
Фото Reuters

Мужская сборная России проиграла Испании в матче группы 2 основного раунда чемпионата Европы-2022 по гандболу.

Встреча завершилась со счетом 25:26.

На последней секунде встречи россиянин Даниил Шишкарев заработал пенальти. Судьи после просмотра потвердили право на семиметровый удар. Однако Игорь Сорока попал в штангу и не сумел принести сборной ничью.

У победителей семь голов в активе Аугустина Касадо. В составе российской команды самым результативным игроком стал Дмитрий Санталов, забросивший шесть мячей.

Соперником России в следующем матче станет Польша. Игра пройдет 23 января, начало — в 17.30 по московскому времени.

Испания продолжает лидировать в турнирной таблице группы 2, набрав 6 очков. Россия находится на пятом месте (2 очка).

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Второй групповой турнир. Группа II

Россия — Испания — 25:26 (11:12)

«Ondrej Nepela Arena».

Гандбол
Сборная Испании по гандболу
Сборная России по гандболу
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