Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро

Украинские болельщики скандировали националистические лозунги во время матча с Россией в полуфинале Евро-2022 по мини-футболу

Корреспондент «СЭ» сходил в Амстердаме на матч с громкой афишей.

Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала

Украина — Россия — 2:3 (1:2)

Каждый большой турнир болельщики мечтают о матче сборных России и Украины. Команды не играли друг с другом больше 22 лет — с той самой встречи в «Лужниках» в 1999-м, а с 2014 года УЕФА разводит страны из-за сложной политической ситуации. Единственный шанс — финальные стадии турниров. Полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу показал, что такая встреча в большом футболе вряд ли закончится чем-то позитивным.

Евро-2022 проходит на арене Ziggo Dome. 17-тысячная площадка находится совсем рядом с «Йохан Кройф Ареной» - домашним стадионом «Аякса». В Амстердаме весь день моросил мерзкий дождь, но за два часа до игры первая группка украинских болельщиков уже подтянулась к арене.

Ближе к старту у входа появилась небольшая очередь. При входе проверяют не только билет, но и паспорт вакцинации или ПЦР-тест. Российских болельщиков в толпе вообще не было видно, а украинцев собралось достаточно много. Большинство с национальной атрибутикой. У стадиона украинцев вылавливали местные журналисты, спрашивали о политике и принципиальности матча с Россией.

Болельщица сборной Украины. Фото «СЭ»

Евро-2022 начинали без зрителей, но с 25 января стали пускать около 10 процентов от вместимости зала. Когда трибуны были пустыми, организаторы «посадили» на кресла картонных болельщиков. Зрителей пустили, но картонки решили не убирать. Смотрится очень забавно.

Сектор украинских болельщиков. Фото «СЭ»

На трибунах сразу стало заметно, насколько больше пришло украинских болельщиков. Визуально их было около 200 человек. Россиян раз в десять меньше. Журналисты, которые посещали предыдущие игры, говорят, что ни на одном другом матче столько украинских болельщиков не было.

Украинские болельщики. Фото «СЭ»

Российские футболисты вышли на площадку под гул украинской трибуны. Но во время гимна свиста не слышал, только небольшой шум после его окончания. С первых секунд украинцы начали дружно и мощно поддерживать своих, но это очень быстро перетекло во что-то не совсем спортивное.

Выкрики «Украина-Украина» и песню «Червона рута» украинцы начали активно разбавлять оскорбительными и политическими зарядами. Как только немногочисленные российские болельщики пытались что-то покричать в поддержку своих, их тут же глушили свистом.

Украина пропустила быстрый гол, но вместо с поддержки трибун слышала главным образом оскорбления в адрес России. Это выглядело странно. В середине первого тайма организаторы обратились к болельщикам на украинском языке с просьбой прекратить кричалки неспортивного характера. Это помогло, но ненадолго. Во втором тайме оскорбления продолжились. Организаторы предупреждений больше не делали.

После проигранного полуфинала украинцы поблагодарили своих и освистали наших. Еще немного покричали про Россию и мирно разошлись. Никаких стычек я не заметил.

Но в целом впечатления неприятные. После этого матча понял, что не хочу в ближайшее время видеть встречу России и Украины в большом футболе. Такие игры порождают еще большую агрессию. А если с обеих сторон будет по 20 тысяч болельщиков, все может закончиться совсем печально.

Все это очень грустно. И очень надоело.