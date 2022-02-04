Россия обыграла Украину в огненном матче: чудо-гол Ниязова, суперсейв с пенальти и валидольная концовка

Наша команда вышла в финал чемпионата Европы.

Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала

Украина — Россия — 2:3 (1:2)

Сборная России вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу, обыграв команду Украины, — 3:2. Наша команда с большим трудом сдерживала напор украинцев в концовке матча, но удержала победный счет.

А начиналась встреча идеально для России: быстрый гол уже на 2-й минуте, пять фолов у соперника к 10-й минуте первого тайма и комфортные 2:0 к 15-й. Казалось, Россия уверенно оформит выход в финал Евро, но Украина устроила для команды Сергея Скоровича максимально нервный второй тайм.

?? Russia ahead in Amsterdam semi-final via Anton Sokolov's deflected effort ??#FutsalEURO pic.twitter.com/tB8WxFbY6X — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) February 4, 2022

Соперник России перешел на игру с пятью полевыми, и эта тактика позволила реанимировать интригу. Серый еще в первом тайме сократил отставание — 1:2.

Украинскую команду на арене Ziggo Dome активно поддерживали болельщики, которые значительно перекрикивали российских. Не обошлось и без оскорбительных скандирований. Россия будто играла в гостях, а не на нейтральном поле — украинцы очень шумно гнали свою команду в атаку.

И даже шикарный гол Ниязова боковыми «ножницами» в стиле пляжного футбола не особо деморализовал сборную Украины. Пожалуй, это один из лучших голов всего турнира.

What. A. Goal!



?? Artem Niyazov meets a crossfield pass with a stunning bicycle kick to put Russia 3-1 ahead in Amsterdam semi-final ??#FutsalEURO pic.twitter.com/i35phJkrHJ — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) February 4, 2022

Именно он и стал победным для России: за пять минут до конца Абакшин после передачи Шотурмы подправил мяч в ворота Путилова, а за минуту до финального свистка Шотурма мог забить и сам. Афанасьев сбил соперника и привез пенальти, который мог свести игру к ничьей.

Голкипер сборной России Путилов и в четвертьфинале против Грузии сделал важнейшие сейвы при счете 2:1, когда соперник отчаянно атаковал. А сегодня он выручил в еще более нервной ситуации. Шотурма пробил мощно, но Путилов ногами успел среагировать и по-гандбольному отбил мяч.

За оставшуюся до конца минуту Украина не смогла сравнять счет и Россия стала первым финалистом Евро-2022. Теперь наша команда ждет победителя пары Португалия — Испания, с которым сыграет в матче за титул 6 февраля.