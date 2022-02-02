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УЕФА: «В матче Россия — Украина ожидаем честной игры как на поле, так и за ним»

Пресс-служба УЕФА прокомментировала попадание сборной России на команду Украины на чемпионате Европы по мини-футболу
Иван Шитик
Корреспондент

Пресс-служба УЕФА прокомментировала выход сборной России на команду Украины на чемпионате Европы по мини-футболу.

Накануне сборная России в четвертьфинале чемпионата Европы обыграла команду Грузии (3:1) и вышла в полуфинал, в котором встретится со сборной Украины.

«Решение Чрезвычайной комиссии УЕФА от 2014 года, которое гарантирует, что сборные Украины и России не сыграют друг с другом, по понятным причинам не может распространяться на всю серию плей-офф таких турниров, как чемпионат Европы по футзалу. Таким образом, матч пройдет по расписанию.

УЕФА ожидает от обеих команд честной игры как на поле, так и за его пределами. Нидерландский оргкомитет при поддержке УЕФА делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность мероприятия, и в связи с этим работает над реализацией конкретных планов безопасности», — заявили в пресс-службе УЕФА в ответ на запрос «РБ Спорт».

Полуфинальный матч между сборными России и Украины пройдет 4 февраля в Амстердаме.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/uefa-match-rossiya-ukraina-projdet-po-raspisaniyu-ozhidaem-chestnoj-igry-kak-na-pole-tak-i-za-nim/
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