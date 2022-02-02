Пресс-служба УЕФА прокомментировала попадание сборной России на команду Украины на чемпионате Европы по мини-футболу

Пресс-служба УЕФА прокомментировала выход сборной России на команду Украины на чемпионате Европы по мини-футболу.

Накануне сборная России в четвертьфинале чемпионата Европы обыграла команду Грузии (3:1) и вышла в полуфинал, в котором встретится со сборной Украины.

«Решение Чрезвычайной комиссии УЕФА от 2014 года, которое гарантирует, что сборные Украины и России не сыграют друг с другом, по понятным причинам не может распространяться на всю серию плей-офф таких турниров, как чемпионат Европы по футзалу. Таким образом, матч пройдет по расписанию.

УЕФА ожидает от обеих команд честной игры как на поле, так и за его пределами. Нидерландский оргкомитет при поддержке УЕФА делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность мероприятия, и в связи с этим работает над реализацией конкретных планов безопасности», — заявили в пресс-службе УЕФА в ответ на запрос «РБ Спорт».

Полуфинальный матч между сборными России и Украины пройдет 4 февраля в Амстердаме.