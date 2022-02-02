«Спорт — всегда политика. Но украинским и российским спортсменам делить нечего». Гордон — о полуфинале Евро

Украинский журналист Дмитрий Гордон в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о полуфинальном матче между сборными России и Украины на чемпионате Европы-2022 по мини-футболу в Нидерландах.

«Спорт — всегда политика. Но в данном случае он должен оставаться спортом. Пусть встречаются сборные Украины и России и в честном поединке победит сильнейший. Я буду болеть за Украину. Надеюсь, что она победит. У меня есть уверенность, что спортсменам не нужны скандалы и провокации. Если вмешается политика, они могут возникнуть. Но спортсмены — обычные ребята, которые ни в чем таком не замешаны», — сказал Гордон «СЭ».

При этом Гордон уверен, что эксцессов не произойдет.

«Нидерланды — серьезная страна. Она в состоянии позаботиться о мерах безопасности во время проведения соревнований на своей территории», — говорит Гордон.

4 февраля в матче 1/2 финала чемпионата Европы сборная России сыграет с Украиной.

Ранее, 1 февраля, россияне обыграли сборную Грузии (3:1). Дубль сделал Иван Чишкала, также отличился Артем Ниязов. Украинцы ранее обыграли сборную Казахстана (5:3). Впервые за 17 лет команда пробилась в полуфинал Евро.