Сергей Скорович о победе над Грузией: «Мы много времени провели в атаке, но в завершении не все получалось»

Тренер сборной России по мини-футболу Скорович прокомментировал победу над сборной Грузии (3:1) в 1/4 финала чемпионата Европы.

«Это плей-офф, — цитирует Скоровича сайт АМФР. — Здесь никому легко не приходится. Грузия — сильная команда, которая по праву играла на этом турнире и вышла из группы со второго места. Не надо думать, что они дебютанты. Там целый ряд очень квалифицированных игроков, что они и доказали. Мы много времени провели в атаке, но в завершении не все получалось. Где-то сами не смогли забить, где-то опытный и надежный вратарь Звиад Купатадзе проявлял свое мастерство. Я рад, что мы победили и идем дальше. Любая победа важна.

Надо побеждать и проходить дальше. Крупные победы не должны расслаблять. Возможно, кто-то думает, что мы такая машина, которая будет забивать по семь-восемь голов всегда. Сегодня могло так быть, когда мы повели 1:0 и следом упустили верный момент. Тут пришлось бы грузинам рисковать сильнее, и может быть, все сложилось бы по-иному. Но игра на игру на приходится. Ребята терпели, работали, соблюдали дисциплину. Да, всегда есть шероховатости, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Разберем, поправим и идем на следующий этап".

В 1/4 финала Россия сыграет со сборной Украины. Матч состоится 4 февраля.