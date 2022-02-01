«Нужно костьми лечь, но выиграть». Что пишут украинские болельщики о матче с Россией

Реакция украинских болельщиков на матч чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Украина

Сборная России сыграет с командой Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. «СЭ» сделал подборку комментариев болельщиков на украинских спортивных сайтах на данную тему.

Юрий Карпенко (Sport.ua): «Нужно костьми лечь, но выиграть».

Hanter83 (Sport.ua): «Грузины красава! Ну а Московию нужно будет обыгрывать».

Charodei (Sport.ua): «Шикарно. Россия — Украина -это классика».

FanUkrainian94 (Tribuna.com): «Да там в этой «сборной России» бразильцев больше бегает, чем в «Шахтере» всех вместе взятых!»

Сстерненко (Tribuna.com): «По москалям как в последний раз!»

Dynamomashina (Tribuna.com): «Ну, тут дело чести. Вся страна будет смотреть, я думаю».

«Кузя Домовой» (Tribuna.com): «Искры будут лететь. Зрелище гарантировано».

Mophryk7 (UA-Футбол): «Украина с Россией? Там России полкоманды всего».

Taras Yevdokimov (Tribuna.com): «Честно говоря, не увидел в игре России чего-то страшного, тут вопрос в голове. Сможем подготовиться морально — шансы есть».

SoLoMoN1607 (UA-Футбол): «Я почему-то уверен что эту игру будут смотреть люди, которые вообще футбол а тем более футзал никогда не смотрят! Вперед, желто-синие!»

Kozak Kozaki (Sport.ua): «Сборная Украины сильнее. Надо, чтобы игра пошла».

Матч Россия — Украина состоится в Амстердаме 4 февраля. Украинцы на предыдущей стадии победила команду Казахстана (5:3). Россияне, в свою очередь, победили Грузию (3:1)