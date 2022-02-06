Мини-футбол
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 18:01

Испания обыграла Украину в матче за третье место на чемпионате Европы по мини-футболу

Евгений Петров
Корреспондент
Сборная Испании.
Фото УЕФА

В матче за третье место на чемпионате Европы по мини-футболу сборная Испании победила команду Украины (4:1).

В составе победителей отличились Мельядо, Франсиско Солано, Бойис и Адольфо. У украинцев гол забил Игорь Чернявский.

В финале сыграют сборные Португалии и России. Матч пройдет в Амстердаме и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат Европы

Матч за 3-е место

Испания — Украина — 4:1 (2:1)

6 февраля

Сборная Испании по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
3
65
Читайте также
Красивая победа для красивой жены. Как выглядит супруга олимпийского чемпиона Большунова
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Португалия — Россия, финал чемпионата Европы по мини-футболу: где смотреть и во сколько начало

Россия — Португалия: смотреть трансляцию матча финала чемпионата Европы по мини-футболу
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости