Испания обыграла Украину в матче за третье место на чемпионате Европы по мини-футболу

В матче за третье место на чемпионате Европы по мини-футболу сборная Испании победила команду Украины (4:1).

В составе победителей отличились Мельядо, Франсиско Солано, Бойис и Адольфо. У украинцев гол забил Игорь Чернявский.

В финале сыграют сборные Португалии и России. Матч пройдет в Амстердаме и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат Европы

Матч за 3-е место

Испания — Украина — 4:1 (2:1)

6 февраля