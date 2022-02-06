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Сегодня, 10:00

Португалия — Россия, финал чемпионата Европы по мини-футболу: где смотреть и во сколько начало

Сергей Ревенко
Корреспондент
Футболисты сборной России по мини-футболу.
Фото АМФР

В воскресенье, 6 февраля, в Амстердаме (Нидерланды) состоится финальный матч чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встретятся сборные России и Португалии. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

В полуфинале российская сборная обыграла команду Украины со счетом 3:2, а Португалия была сильнее Испании — 3:2.

Испания и Украина встретятся в матче за бронзовые медали Евро-2022 (в 16.30 мск).

Следить за матчем Португалия — Россия можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Сборная России по мини-футболу
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