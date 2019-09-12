Заседание по апелляции Комиссаровой перенесено на 17 октября

Суд отложил рассмотрение апелляции российской фристайлистки Марии Комиссаровой. Заседание перенесено на 17 октября.

Россиянка подала на решение суда по ее иску к клинике, где она проходила реабилитацию. В феврале Невский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск Комиссаровой, обязав клинику доктора Блюма в Испании, где она проходила реабилитацию, выплатить 60 тысяч рублей. 25 марта адвокаты спортсменки подали апелляцию на решение суда. Рассмотрение апелляции было назначено на 11 июля, однако оно было перенесено на 12 сентября в связи с предстоящими родами спортсменки.

— Суд отложил рассмотрение дела до 17 октября, чтобы истребовать оригинал постановления о возбуждении уголовного дела и обзорную справку по состоянию расследования, — сказала представительница Комиссаровой Нина Данилина. Ее слова приводят РИА Новости.

Спортсменка 15 февраля 2014 года на Олимпиаде в Сочи получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу, после чего перенесла две операции. Она продолжила восстановление в клинике доктора Блюма в Испании, где лечилась по 2016 год. Комиссарова подала в суд на клинику, потому что занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций ног.