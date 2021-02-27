Задержан врач, обвиняемый в хищении денег у сломавшей позвоночник фристайлистки Комиссаровой
В Испании задержан генеральный директор российского НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм, сообщает официальный сайт СК РФ. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере.
По версии следствия, Блюм убедил российскую фристайлистку Марию Чаадаеву (до замужества Комиссарову) в том, что она сможет встать на ноги после перелома позвоночника. Спортсменка подписала с ним договор более чем на 29 миллионов рублей. При этом следователи считают, что Блюм изначально знал, что вылечить Комиссарову невозможно и воспользовался ее посттравматическим состоянием.
По сообщению НЦБ Интерпола МВД России Блюм 11 февраля 2021 года задержан правоохранительными органами Испании на территории данного государства.
15 февраля 2014 года Комиссарова на Олимпиаде в Сочи получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу, после чего перенесла две операции.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю