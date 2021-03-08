Россиянка Смирнова взяла бронзу на ЧМ по фристайлу

Россиянка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит в Алма-Ате.

Победу в состязаниях одержала француженка Перрин Лаффон, серебро взяла Юлия Галышева из Казахстана.

У мужчин золото взял канадец Микаэл Кингсбери, серебро — у француза Бенжамена Каве, бронза — у представителя Казахстана Павла Колмакова. Россиянин Никита Новицкий остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.