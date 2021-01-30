Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира по фристайлу в Белоруссии

Россиянин Максим Буров стал лучшим в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Белоруссии.

Для Бурова эта победа стала пятой подряд. Он выиграл все этапы Кубка мира в нынешнем сезоне.

Еще один россиянин Станислав Никитин занял второе место.

Фристайл

Кубок мира

Раубичи, Белоруссия

Мужчины

Лыжная акробатика

1. Максим Буров (Россия) — 126,24

2. Станислав Никитин (Россия) — 124,43

3. Льюис Ирвинг (Канада) — 118,14...

7. Илья Буров (Россия)...

17. Арсений Вагин (Россия)