Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира по фристайлу в Белоруссии
30 января 2021, 23:24
Россиянин Максим Буров стал лучшим в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Белоруссии.
Для Бурова эта победа стала пятой подряд. Он выиграл все этапы Кубка мира в нынешнем сезоне.
Еще один россиянин Станислав Никитин занял второе место.
Фристайл
Кубок мира
Раубичи, Белоруссия
Мужчины
Лыжная акробатика
1. Максим Буров (Россия) — 126,24
2. Станислав Никитин (Россия) — 124,43
3. Льюис Ирвинг (Канада) — 118,14...
7. Илья Буров (Россия)...
17. Арсений Вагин (Россия)
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