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12 октября, 10:51

В Госдуме РФ заявили о готовности провести этап Кубка мира по фристайлу, отмененный из-за роста цен на электроэнергию

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» заявил, что Россия готова принять этап Кубка мира по фристайлу вместо шведского Фалуна.

Соревнования должны были пройти 24-25 ноября.

«Не буду злорадствовать, потому что страдают спортсмены. Они готовились к этим соревнованиям. Жалко ребят. Но! Мы можем протянуть руку помощи и провести Кубок мира. У нас есть опыт. Мы удачно и успешно проводим данные соревнования. Призываем шведских организаторов обратиться к нам. Окажем поддержку!» — сказал Свищев «СЭ».

Организаторы этапа Кубка мира в Фалуне отменили соревнования из-за роста цен на электроэнергию и инфляцию.

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В Федерации фристайла России отреагировали на отмену этапа Кубка мира в Швеции
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