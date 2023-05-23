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Сегодня, 19:40

Набиулин заявил, что после истории с дракой в Сочи Федерация фристайла не оказала поддержку спортсмену

Алина Савинова
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Серебряный призер чемпионата России по ски-кроссу Артем Набиулин рассказал о контактах с национальной федерацией после истории с дракой в Сочи.

— Ситуация не очень приятная и красивая. Вас поддержала в ней Федерация фристайла?

— Позвонил тренер, узнал, что такое было. Позвонили еще из руководства федерации. Они узнали всю ситуацию, но никакой поддержки не было, — сказал Набиулин, — приводит «РБ Спорт» слова Набиулина.

— Почему, как вы думаете, бездействуют правоохранители?

Когда позвонил прокурор, мы решили зафиксировать побои. И есть заявления. Но эти люди убежали, никто не знает, кто они и что они.

В апреле в СМИ появилась информация, что Набиулин на курорте в Сочи избил свою девушку фристайлистку Марию Доброву. Позже спортсмены опровергли эти слухи и сообщили, что на них напали посторонние люди.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fristajlist-nabiulin-posle-istorii-s-drakoj-v-sochi-nikakoj-podderzhki-so-storony-federatsii-ne-by-lo/
фристайл
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