Мария Комиссарова – о суде: "Нужно бороться не только за свое здоровье, но и за нарушенные права"

Бывшая фристайлистка сборной России Мария Комиссарова отметила, что хочет дать пример людям, попавшим в схожую с ней ситуацию. Спортсменка будет обжаловать решение Невского районного суда, который сегодня решил выплатить участнице Олимпиады в Сочи компенсацию в 60 тысяч рублей по иску к испанской реабилитационной клинике.

– Мне было важно показать пример людям, потерявшим деньги и не вернувшим свое здоровье, что можно и нужно бороться не только за свое здоровье, но и за нарушенные права, – сказал Комиссарова. – Мы будем обжаловать это решение суда.

Комиссарова собиралась взыскать с врачей за некачественное лечение 51 миллион рублей убытков и компенсацию морального вреда в 5 миллионов рублей. Однако Невский районный суд Петербурга решил назначить компенсацию в 40 тысяч рублей и штраф в 20 тысяч рублей, а в остальной части иска отказать.

Напомним, что Комиссарова получила перелом позвоночника во время тренировки на Олимпиаде в Сочи, после чего ее ноги оказались парализованы. Испанская клиника обещала помочь девушке восстановиться, но дорогостоящее лечение не принесло желаемого эффекта, после чего спортсменка подала на клинику в суд. (Наталья Марьянчик)