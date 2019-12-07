Ляффон и Кингсбери выиграли соревнования в могуле в Руке

Француженка Перрин Ляффон выиграла состязания в могуле на этапе Кубка мира в финской Руке. Лучшая из россиянок Анастасия Смирнова показала седьмой результат.

У мужчин первенствовал Майкл Кингсбери из Канады. Россиянин Никита Новицкий занял 21-е место.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Могул

Женщины

1. Перрин Ляффон (Франция)

2. Анри Кавамура (Япония)

3. Бриттени Кокс (Австралия)

4. Джелин Коф (США)

5. Джакара Энтони (Австралия)

6. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада)

7. Анастасия Смирнова (Россия)...

16. Виктория Лазаренко (Россия)...

21. Анастасия Первушина (Россия)

22. Анна Герасимова (Россия)

Елизавета Безгодова не финишировала.

Мужчины

1. Майкл Кингсбери (Канада)

2. Икума Хорисима (Япония)

3. Вальтер Валлберг (Швейцария)

4. Дмитрий Рейхерд (Казахстан)

5. Людвиг Фьяльстрем (Швеция)

6. Керрьян Шунло (Канада)...

21. Никита Новитский (Россия)...

33. Михаил Алейников (Россия)...

37. Илья Чевский (Россия)...

39. Дмитрий Колесников (Россия)

Максим Кудрявцев не финишировал.