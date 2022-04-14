Таталина через «СЭ» сделала последний комментарий и взяла обет молчания до встречи с Матыциным

Действующая чемпионка мира по фристайлу в биг-эйре Анастасия Таталина, которая на днях через «СЭ» опубликовала открытое письмо министру спорта, решила еще раз высказаться. Больше давать комментариев до встречи с министром спорта она не намерена.

В своем последнем заявлении Таталина прокомментировала высказывания руководства Федерации фристайла России и объяснила, почему решила вынести проблемы за пределы федерации.

— Слова Курашова: «До сегодняшнего дня никаких обращений по подобным фактам от Таталиной не было». Это неправда! В своем открытом обращении я указывала, что была встреча с руководством и тренерским штабом, по инициативе родителей и меня. И не осенью, а 22 июня 2021-го. Первый вопрос — требования со стороны Никиты Васильева в отношении перевода 50 процентов моих призовых в поддержку федерации. Второй — отношения, выстроенные на унижении и оскорблении, пошлых шутках и предложениях интимного характера со стороны Васильева ко мне. Третий — как будет происходить подготовка в сборной, с учетом того, что Васильев отказался меня тренировать за семь месяцев до Олимпиады?

Встреча продолжалась два с половиной часа и превратилась в монолог Алексея Николаевича. Суть заданных вопросов уводилась в сторону — мы слушали историю развития мирового фристайла, а в вопросе, ненормативной лексики, ставшей нормой в разговорной речи для Васильева, Курашов его даже оправдал. По итогам этой встречи мне и был объявлен бойкот. Это к вопросу, почему я обращаюсь к министру спорта, а не пытаюсь решить вопрос внутри федерации. Пыталась... — отметила 21-летняя спортсменка.