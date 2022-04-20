Курашов заявил, что сборы команды России по фристайлу в Китае находятся под угрозой срыва

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов высказался о проведении тренировочного сбора российских фристайлистов в Китае.

«Мы прорабатываем с китайской стороной вопрос по тренировкам на водных трамплинах для акробатики и могула. Эти трамплины мало где есть в мире. В Китае сейчас локдаун, и крайне маловероятно, что мы туда сможем попасть», — цитирует Курашова ТАСС.

Ранее Курашов рассказал, что в условиях санкций сбор лыжных акробатов в Китае является приоритетным вариантом для федерации.