FIS выразила соболезнования в связи со смертью фристайлиста Кротова

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выразила соболезнования в связи со смертью российского фристайлиста Павла Кротова.

«Международная федерация лыжного спорта и сноуборда выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Павла», — говорится в сообщении FIS.

26 марта стало известно о том, что Кротов скончался в возрасте 30 лет. Он принимал участие в Олимпийских играх в 2014 и 2018 годах, а также является бронзовым призером и чемпионом мира 2021 года в командном первенстве.