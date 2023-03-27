Причиной смерти фристайлиста Кротова стало кровоизлияние в мозг

Тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский заявил, что смерть Павла Кротова наступила из-за кровоизлияния в мозг во сне.

«Врачи сообщили, что Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг. Во сне лопнул сосуд», — приводит слова Понгильского ТАСС.

30-летний фристайлист скончался 25 марта. Он будет похоронен в Ярославской области 28 марта.

«Прощание с Кротовым состоится во вторник в Ярославле. Во вторник же его похоронят в Ярославской области», — заявил Понгильский.

Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, дважды побеждал на этапах Кубка мира. Принимал участие в Олимпийских играх в 2014 и 2018 годах.