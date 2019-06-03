Этапы Кубка мира по фристайлу в сезоне-2019/20 пройдут в Красноярске

Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила проведение этапов Кубка мира по фристайлу в Красноярске в предстоящем сезоне.

– На будущий сезон в Красноярске запланированы два этапа Кубка мира – по акробатике и могулу. Что касается юниорского чемпионата мира, то нам предстоит ряд согласовательных процедур с руководством края и Министерством спорта РФ, – приводит ТАСС слова президента Федерации фристайла России (ФРР) Алексей Курашов.

Напомним, что Красноярск является единственным кандидатом на проведение чемпионата мира 2025 года по фристайлу и сноуборду, может принять юниорский чемпионат мира по фристайлу в 2021 году, а в марте этого года город принимал зимнюю Универсиаду.