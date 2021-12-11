Австралийка Скотт победила на этапе Кубка мира по фристайлу в Финляндии, россиянки не попали в топ-10
Австралийка Даниэлла Скотт одержала победу на этапе Кубка мира по фристайлу в Руке (Финляндия).
Скотт набрала 102.93 балла по итогам соревнований. Второе место заняла ее соотечественница, Лора Пил (99.37), на третьей строчке — китаянка Сюй Мэнтао (98.28)
Российские фристайлистки не смогли попасть в топ-10 по итогам этапа в Руке. Лучшей стала Анастасия Прыткова, занявшая 12-е место (82.53). Любовь Никитина стала 20-й (71.20), Есения Пантюхова показала 33-й результат (51.34).
Фристайл
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Акробатика
1. Даниэлла Скотт (Австралия) — 102.93
2. Лора Пил (Австралия) — 99.37
3. Сюй Мэнтао (Китай) — 98.28
4. Марион Тено (Канада) — 94.82
5. Уинтер Винецки (США) — 91.65
6. Кайла Кюн (США) — 88.83
12. Анастасия Прыткова (Россия) — 82.53
20. Любовь Никитина (Россия) — 71.20
33. Есения Пантюхова (Россия) — 51.34
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