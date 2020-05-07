1 июня сборная России планирует начать тренировочный сбор

Пресс-служба Федерации фристайла России сообщила, что тренировочный сбор сборной России по ски-кроссу планируется начать 1 июня в подмосковном Парамонове. В среду состоялось заседание тренерского совета, на котором были подведены итоги сезона и обсуждены планы на ближайшие месяцы.

— Пока все спортсмены на самоподготовке, — отметил старший тренер Леонид Мехряков. — В апреле и мае у нас были запланированы сборы в Кисловодске и Сочи, к сожалению, их пришлось отменить. Сейчас отправляем ребятам планы и контролируем их дистанционно. Наш ближайший сбор запланирован в Парамонове, надеемся, он все же состоится".