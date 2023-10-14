Скалони о форме Месси в игре с Перу: «Он может сыграть с самого начала, выйти на замену или вообще остаться на скамейке»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о физической форме форварда Лионеля Месси перед матчем с Перу в южноамериканском отборе чемпионата мира-2026.

«В ближайшие дни мы поговорим, чтобы определить его состояние. У него есть ещё пара тренировок, чтобы попробовать прибавить количество минут на поле. На данный момент я не исключаю ни одного варианта. Он может сыграть с самого начала, выйти на замену или вообще остаться на скамейке. Думаю, что для него было рискованно получить много игрового времени в прошедшем матче. Мы говорили об этом и пришли к единому мнению. Думаю, что это было разумным решением», — цитирует Скалони ESPN.

Матч Перу — Аргентина пройдет в ночь на 18 октября и начнется в 5.00 по московскому времени.