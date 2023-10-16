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Сегодня, 18:06

Неймар пригрозил не поехать на матч Уругвай - Бразилия из-за инцидента с попкорном

Руслан Минаев
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Неймар.
Фото Reuters

Нападающий сборной Бразилии Неймар вступил в конфликт с президентом Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригесом, сообщает As.

Из-за инцидента после матча с Венесуэлой (1:1), когда в форварда бросили пакет с попкорном, Неймар пригрозил не полететь с командой на матч группового турнира южноамериканской квалификации чемпионата мира-2026 против Уругвая.

По данным источника, после инцидента нападающий встретил Родригеса и нелицеприятно высказался о нем и о месте проведения матча.

Игра с Уругваем назначена на 18 октября. Встреча пройдет в Монтевидео.

В Неймара бросили пакет с попкорном после матча с Венесуэлой в отборе к ЧМ-2026

Неймар Сантос
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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