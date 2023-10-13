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Сегодня, 03:56

Аргентина переиграла Парагвай. Месси вышел на замену во втором тайме

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Сборная Аргентины переиграла команду Парагвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

Единственный гол забил защитник Никлас Отаменди на 3-й минуте с передачи Родриго Де Пауля.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на поле на 53-й минуте встречи, заменив Хулиана Альвареса.

Аргентинцы набрали 9 очков и поднялись на 1-е место в турнирной таблице. Парагвай идет на 9-й строчке — 1 очко.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
13 окт, 02:00. Estadio Monumental (Буэнос-Айрес)
Аргентина
1:0
Парагвай
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Парагвая по футболу
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