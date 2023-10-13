Аргентина переиграла Парагвай. Месси вышел на замену во втором тайме

Сборная Аргентины переиграла команду Парагвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

Единственный гол забил защитник Никлас Отаменди на 3-й минуте с передачи Родриго Де Пауля.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на поле на 53-й минуте встречи, заменив Хулиана Альвареса.

Аргентинцы набрали 9 очков и поднялись на 1-е место в турнирной таблице. Парагвай идет на 9-й строчке — 1 очко.