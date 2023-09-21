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Месси заявил, что пока не хочет думать о завершении карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своем будущем.

«Я не хочу об этом думать, потому что мне нравится то, что я делаю. Я сделал важный шаг, покинув Европу и приехав сюда. Не хочу думать о следующем шаге, а хочу наслаждаться игрой. Мне повезло заниматься любимым делом, я получаю от него удовольствие. Хотя у меня есть обязанности и цели, я все равно занимаюсь этим с детства, и мне это нравится. Что я буду делать дальше? Я не знаю. Мне нравится все, что связано с футболом, мне нравится быть с детьми, преподавать, быть спортивным директором, но я не знаю, с чего начать», — приводит слова Месси Infobae.

Летом этого года Месси подписал контракт с «Интер Майами», который выступает в МЛС. 36-летний аргентинец провел 11 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Лионель Месси
Футбол
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