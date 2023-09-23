Винисиус, Неймар и Каземиро вызваны в сборную Бразилии на матчи отбора к ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Бразилии представил список из 23 футболистов на октябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2026.

Вратари: Алиссон, Эдерсон, Лукас Перри.

Защитники: Данило, Бремер, Вандерсон де Оливейра, Кайо Энрике, Ренан Лоди, Маркиньос, Габриэл Магальяэс, Нино Мота.

Полузащитники: Андре Нето, Каземиро, Бруно Гимараэс, Жерсон Сантос, Рафаэл Вейга.

Нападающие: Неймар, Родриго, Винисиус Жуниор, Габриэл Жезус, Ришарлисон, Рафинья, Матеус Кунья.

13 октября команда Фернандо Диниза встретится со сборной Венесуэлы, а 18 сыграет с Уругваем.

Чемпионат мира в 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде. В нем примут участие 48 сборных.