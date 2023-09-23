Винисиус, Неймар и Каземиро вызваны в сборную Бразилии на матчи отбора к ЧМ-2026
Тренерский штаб сборной Бразилии представил список из 23 футболистов на октябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2026.
Вратари: Алиссон, Эдерсон, Лукас Перри.
Защитники: Данило, Бремер, Вандерсон де Оливейра, Кайо Энрике, Ренан Лоди, Маркиньос, Габриэл Магальяэс, Нино Мота.
Полузащитники: Андре Нето, Каземиро, Бруно Гимараэс, Жерсон Сантос, Рафаэл Вейга.
Нападающие: Неймар, Родриго, Винисиус Жуниор, Габриэл Жезус, Ришарлисон, Рафинья, Матеус Кунья.
13 октября команда Фернандо Диниза встретится со сборной Венесуэлы, а 18 сыграет с Уругваем.
Чемпионат мира в 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде. В нем примут участие 48 сборных.
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