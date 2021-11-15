Интервью с тренером сборной Хорватии и легендой «Локо».

Сразу после матча Хорватия — Россия «СЭ» поговорил с одним из лучших защитников в истории РПЛ — Ведраном Чорлукой. Хорват завершил карьеру полгода назад и вошел в штаб Златко Далича в сборной.

«У Хорватии просто лучше состав, чем у России — это факт»

— Мы провели очень хорошую игру: был качественный прессинг, мы отлично атаковали, просто не допускали ничего лишнего со стороны сборной России, — начал Чорлука. — Но мы изначально ожидали, что будем контролировать эту игру. Конечно, не ожидали такой погоды, но забили удачный гол и теперь счастливы, что едем на чемпионат мира.

— Перед матчем вы, Ивица Олич и Златко Далич были уверены в победе и открыто говорили об этом. Почему так?

— Хотим или не хотим, но если мы сравним две команды, то увидим, что у нас просто лучше состав. Это не неуважение к вашей сборной, это просто правда — факт. Надеюсь, что сборная России пройдет на чемпионат мира через стыки. У меня очень много друзей из этой страны. Буду болеть за Россию.

— Вы верите, что эта команда может пройти еще дальше?

— Конечно, может. Вы провели в этом отборочном турнире очень много тяжелых игр и выигрывали. Скажу просто по-хорватски: России в ключевых играх не хватает яиц. Нужно добавить.

Хитрости Ведрана

— В недавнем интервью вы сказали, что были удивлены, что в России игроки вели себя не как профессионалы. В чем это проявлялось?

— Думаю, это просто плохо перевели. Или хорваты неправильно написали мои слова. Я сказал, что в России не было профессионалов, как в европейских командах. Поэтому российские команды так и выглядят в европейских играх.

— Это интервью выглядело как часть давления на сборную России. Так и есть?

— Конечно. Всегда надо пользоваться какими-то хитростями. Надо всегда надеяться, что если ты что-то скажешь, соперник потеряют концентрацию. Но не думаю, что на российских футболистов это как-то повлияло.

Хотел играть только за «Локо»

— В России по вам все очень скучают...

— Думаешь?

— Сто процентов. Почему вы все-таки не продлили контракт с «Локомотивом»?

— Есть только одна правда: «Локомотив» не предложил мне новый контракт, и я решил закончить карьеру. По этой причине все и произошло. Я хотел играть только в одном клубе — это «Локомотив».

— Вы ждали этот контракт?

— Ожидал, но не получилось. Это нормально. Мы на всю жизнь останемся друзьями. Моя любовь к «Локомотиву» не изменится из-за этого решения. Понимаю, что сейчас очень много молодых игроков, клуб меняет свою политику в трансферах. Для меня все понятно.

Новым людям нужно время

— Вы ведь вошли в тренерский штаб «Локомотива», а потом резко ушли. Что случилось?

— Думаю, клуб все написал в Instagram, рассказал, что было. Возможно, я с этим решением поспешил, надо было остаться в Хорватии с семьей, были определенные проблемы. Так что в тот момент лучше было вернуться, работать только в сборной и быть рядом со своей семьей.

— Вас удивляет то, что теперь происходит с «Локомотивом»? Ушел Крыховяк, ушел Николич...

— Пришли новые люди, которые строят свою систему. Могу сказать, что смотрел матчи «Локомотива» — они очень хорошо выглядят сейчас, играют в хороший футбол. Новым людям надо дать больше времени, чтобы они поставили все на свои места так, как они хотят.