Футбол
Чемпионат мира-2022
Фото
Таблицы Календарь Новости Статьи Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Россия и футбол не имеют ничего общего». Что думают в Хорватии о матче в Сплите

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 08:10
Деян Ловрен и Зелимхан Бакаев в матче Хорватия — Россия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Деян Ловрен и Зелимхан Бакаев в матче Хорватия — Россия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Хорваты припомнили слова, сказанные Кудряшовым, и остались под впечатлением от игры Сафонова.
Хорватия — Россия
Кубок чемпионата мира. Шотландия, Турция или Финляндия — кто может достаться в стыковых матчах сборной России?

После поражения сборной России в Сплите (0:1) хорватские СМИ бурно обсуждают успех своей команды. Не обошлось, конечно, и без высказываний о нашей сборной.

Хорваты имели преимущество на протяжении всего матча, но долгое время не могли забить. К несчастью для нас, автогол Федора Кудряшова позволил сопернику напрямую выйти на ЧМ-2022.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

«Федор Кудряшов, опытный 34-летний защитник, допустил грубую ошибку», — считает Index Sport. По мнению издания, сборная России играла ужасно и уступила по делу. «Спасибо, Россия!» — гласит заголовок на хорватском сайте Vecernji list.

До 81-й минуты россияне не без проблем сохраняли свои ворота в неприкосновенности. Постарался прежде всего Матвей Сафонов. Игру голкипера сборной России отметили в Хорватии — Vecernji list назвал Сафонова «великолепным вратарем». «То, что не смогли сделать наши нападающие, смог сделать Федор Кудряшов», — добавил хорватский журналист, подготовивший обзор матча.

Index Sport припомнил слова, сказанные Кудряшовым накануне матча. «Не думаю, что кто-то в нашей команде может испугаться полных трибун. У нас все игроки опытные, не раз выходили в больших матчах за сборную и в еврокубках», — заявил Федор.

«Русский бункер рухнул», — с таким заголовком вышла статья на сайте Sportske Novosti. Хорватское издание отмечает, что сборная России за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот Иво Грбича. «Условия для игры во втором тайме были на руку России», — считает обозреватель Юрица Радич.

«Русские ничего не делали, только защищались и отправляли мяч в воздух», — написал пользователь Twitter Mahir_Vrazalic.

«Этот автогол — доказательство, что Россия и футбол не имеют ничего общего», — считает schr0ding3r.

«Россию буквально утопили», — пошутил sandyyy001, намекая на проливной дождь во время матча.

«Во что сегодня играли эти несчастные русские? Смотрю на статистику матча и не верю, что они пропустили всего один гол», — удивлен tovoloc.

Сборная России узнает соперника по стыковым матчам 26 ноября. Матчи за право получить путевку на ЧМ-2022 пройдут в конце марта.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Николай Егорычев все материалы автора
Читайте также
Сидячая работа: 10 упражнений для офиса
Судьбу мигрантов решат власти Белоруссии и Евросоюза
19
33
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты