«Россия и футбол не имеют ничего общего». Что думают в Хорватии о матче в Сплите

Хорваты припомнили слова, сказанные Кудряшовым, и остались под впечатлением от игры Сафонова.

После поражения сборной России в Сплите (0:1) хорватские СМИ бурно обсуждают успех своей команды. Не обошлось, конечно, и без высказываний о нашей сборной.

Хорваты имели преимущество на протяжении всего матча, но долгое время не могли забить. К несчастью для нас, автогол Федора Кудряшова позволил сопернику напрямую выйти на ЧМ-2022.

«Федор Кудряшов, опытный 34-летний защитник, допустил грубую ошибку», — считает Index Sport. По мнению издания, сборная России играла ужасно и уступила по делу. «Спасибо, Россия!» — гласит заголовок на хорватском сайте Vecernji list.

До 81-й минуты россияне не без проблем сохраняли свои ворота в неприкосновенности. Постарался прежде всего Матвей Сафонов. Игру голкипера сборной России отметили в Хорватии — Vecernji list назвал Сафонова «великолепным вратарем». «То, что не смогли сделать наши нападающие, смог сделать Федор Кудряшов», — добавил хорватский журналист, подготовивший обзор матча.

Index Sport припомнил слова, сказанные Кудряшовым накануне матча. «Не думаю, что кто-то в нашей команде может испугаться полных трибун. У нас все игроки опытные, не раз выходили в больших матчах за сборную и в еврокубках», — заявил Федор.

«Русский бункер рухнул», — с таким заголовком вышла статья на сайте Sportske Novosti. Хорватское издание отмечает, что сборная России за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот Иво Грбича. «Условия для игры во втором тайме были на руку России», — считает обозреватель Юрица Радич.

«Русские ничего не делали, только защищались и отправляли мяч в воздух», — написал пользователь Twitter Mahir_Vrazalic.

Ne vidim gdje tacno serem ??? Rusija nije nista uradila sem se branila, sjajno, ali gol je visio u zraku!



Sretno i Srbiji veceras u Portugalu i nadam se da ce se plasirati. Piksi je odlicno poslozio ekipu! — Mahir Vra?ali? (@Mahir_Vrazalic) November 14, 2021

«Этот автогол — доказательство, что Россия и футбол не имеют ничего общего», — считает schr0ding3r.

Joj, koji LoL!!! Pred kraj primi? autogol. Dokaz da Rusija i fudbal nemaju veze jedno sa drugim. Supersila, a raspad u fudbalu. Hvala Bogu, pa je tako! Uglavnom, svim dr?avama kojima ide u fudbalici ne ide u drugim oblastima ?ivota. pic.twitter.com/cYwnBwboJD — Muramasa Sengo dot Srbin (@Schr0ding3r) November 14, 2021

«Россию буквально утопили», — пошутил sandyyy001, намекая на проливной дождь во время матча.

Ka?u Rusija je potopljena. Bukva?no. ? — Sandy (@sandyyy001) November 14, 2021

«Во что сегодня играли эти несчастные русские? Смотрю на статистику матча и не верю, что они пропустили всего один гол», — удивлен tovoloc.

?ta su ovi Rusi nesre?ni igrali ve?eras? Gledam ovu statistiku i ne vjerujem da su samo jedan gol primili ? https://t.co/umkU6nw98I — Ivo ?olovi? (@tovoloc) November 14, 2021

Сборная России узнает соперника по стыковым матчам 26 ноября. Матчи за право получить путевку на ЧМ-2022 пройдут в конце марта.