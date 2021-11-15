Никола Юрчевич, бывший ассистент Славена Билича в сборной Хорватии, «Локо» и «Вест Хэме», анализирует ошибки команды Карпина.

«Хорватия заслужила победу»

— Это была невероятно эмоциональная игра, — начал Юрчевич. — Хорватии требовалась только победа, а России было достаточно ничьей, и ваша сборная пыталась отстоять 0:0. Думаю, Хорватия заслужила победу, хотя с голом нам повезло. Конечно, на игру серьезно повлияли погодные условия и качество газона. Если в первом тайме происходящее на поле еще напоминало футбол, то после перерыва это уже была какая-то водная борьба.

— Помимо везения что позволило сборной Хорватии добиться победы?

— В первом тайме Россия действовала прилично: пыталась высоко прессинговать хорватскую оборону и заставляла нас нервничать. А во втором тайме мы включили более интенсивный прессинг, переместили игру еще выше, так что Россия совсем забыла о нападении. Да, Хорватия атаковала однотипно, было много подач и навесов, зато мы постоянно создавали опасность у чужих ворот, напряжение не уменьшалось. Когда ты все время проводишь в чужой штрафной, то гол обязательно придет — и не так важно, забьешь его ты или твой соперник в свои ворота.

— Вы сказали, что Россия играла на 0:0. Вы разочарованы этим или понимаете, почему соперник решил действовать именно так?

— Для меня это не очень большой сюрприз, потому что и у меня был опыт подобных матчей. Я был в штабе Славена Билича в 2007 году, когда мы играли против России в отборе Евро-2008 (оба матча завершились со счетом 0:0. — Прим. «СЭ»). Ваша сборная и тогда преимущественно играла от обороны и надеялась забить только посредством контратак. А у Хорватии совершенно другая философия — мы стараемся действовать более активно в атаке, играем от себя. Я понимаю, почему Россия пыталась оборонять 0:0. Но в этом случае необходимо везение — 90 минут обороняться у своих ворот и не пропустить очень сложно.

«В РПЛ только «Зенит» играет в атаку»

— Вы упомянули матчи 2007 года. Тогда Россия была сильнее, чем сейчас?

— Не думаю, что разница велика. Россия в последние 15-20 лет играет примерно одинаково, особенно в матчах с более сильными соперниками — «вторым номером», как говорят у вас. Периодически команды с таким типом игры добиваются успеха, как было с Россией на ЧМ-2018, но так происходит не всегда. Это проблема — сборная России в матчах с более классными командами больше думает о том, как не пропустить, чем о том, как забить.

— Как это исправить?

— Думаю, дело в менталитете. Я же работал в российской премьер-лиге с «Локомотивом» и заметил, что в вашем чемпионате большинство команд действуют от обороны. Может, только «Зенит» старается играть в атаку. Я бы назвал игру от обороны стилем российского футбола. Но я допускаю, что такой выбор тактики зависит от нехватки качественных игроков. Для атакующего футбола нужны соответствующие кадры.

— Население Хорватии меньше, чем население Санкт-Петербурга. Почему у вас есть топ-игроки, а у нас нет?

— Это вырабатывается годами. Хорватия привыкла атаковать во всех игровых вида спорта — в гандболе, в баскетболе, в футболе... И у нас люди очень любят спорт — даже в уголках самых маленьких городов дети занимаются с мячом. Футбол очень важен для нас. Там и растут таланты — на улицах. И конечно, важен опыт — почти все футболисты хорватской сборной играют в топ-лигах, многие там с юности, и это помогает им расти.

2012 год. Никола Юрчевич (справа) в тренерском штабе Славена Билича в «Локомотиве». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Слезы Далича и мокрое поле

— Вернемся к игре. Как погодные условия повлияли на матч?

— В первом тайме Хорватия играла не очень хорошо, а Россия, напротив, прессинговала. Хорватия же слишком часто использовала навесы, хотя поле еще не так сильно промокло. А в начале второго тайма я испугался. Стало ясно, что на таком газоне будет сложно играть в комбинационный футбол, как любят хорваты. Но несмотря на промокшее поле, наши футболисты пытались играть в пас, низом, особенно Модрич — наш лучший игрок. Отмечу спокойствие команды: да, условия были тяжелыми, но мы не нервничали, а терпеливо ждали гола — и он пришел.

— Вам не кажется, что арбитрам следовало остановить игру из-за непригодного поля?

— Мне сложно оценивать действия судей, но я знаю, что в матчах турниров УЕФА очень важно заканчивать игры вовремя и не откладывать их, если возможно. Ситуация была пограничной: поле выглядело не очень хорошо, но играть было можно.

— Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич плакал после финального свистка, хотя даже на чемпионате мира не был настолько эмоционален на публике. Неужели для него это был самый важный матч в карьере?

— Наверное, русским сложно это понять, ведь у вас огромная страна. Но для хорватов успех сборной невероятно важен. Мы все гордимся нашей национальной командой, я бы даже назвал это культом. Не сомневаюсь, что страна будет широко праздновать эту победу. Поэтому и Далич так эмоционален — он патриот своей страны, как и все мы. И конечно, это еще и облегчение — я был игроком и тренером сборной, так что знаю, какое давление оказывается на всех в национальной команде.

«Шансы России попасть на ЧМ — 50/50»

— Хорватия пробилась на чемпионат мира. Верите в повторение успеха 2018 года и выход в финал?

— Будет очень тяжело. Франция, Италия, Германия, Англия, Испания, Португалия, Бразилия, Аргентина — все они будут фаворитами турнира. Но я считаю, что Хорватия входит в десятку сильнейших сборных в Европе и при удачном стечении обстоятельств может снова выйти в финал. Хотя мы все трезво смотрим на вещи и понимаем, что у такой маленькой страны шанс на медали крупного турнира представляется раз в 20-30 лет. Как минимум наша сборная обязана выходить в плей-офф.

— А что думаете о России? Как нам пробиться в Катар через стыковые матчи?

— Никто не любит играть против России, потому что у вас организованная команда, физически крепкая. Результаты в отборочном турнире приличные — вы уступили всего два раза и до 80-й минуты заключительного матча выходили на чемпионат мира. Думаю, что шансы на выход — 50/50.

— Кудряшов забил в свои ворота. Стоит его винить?

— Это несчастный случай. Поле было ужасным, с ним приходилось бороться каждому футболисту. Защитники сборной России на протяжении 80 минут действовали фантастически, но в таких условиях играть тяжело. Кудряшову просто не повезло.

Миранчук и Влашич

— Вы были тренером «Локомотива» при Биличе. При вашем штабе в РПЛ дебютировал Алексей Миранчук. Что скажете о его карьере?

— Да, он был невероятно талантливым юношей, мне очень нравится, как он владеет левой ногой. Он и сейчас молод. «Аталанта» играет на высоком уровне в Европе, в ней развиваются игроки — к примеру, наш Марио Пашалич. Думаю, у Миранчука есть все для того, чтобы заиграть в любой топ-лиге.

— А вы с кем-нибудь на связи из «Локо»?

— Да. Мы работали вместе с Игорем Черевченко, который позже возглавил «Локо». С ним мы иногда общаемся.

— Вы работали и в «Вест Хэме». Летом туда перешел Никола Влашич. Хороший выбор для него?

— Думаю, что да. Он отлично проявил себя в России, это амбициозный футболист. «Вест Хэм» — логичный шаг вперед для его карьеры. Конечно, английская премьер-лига отличается от других чемпионатов. Ему необходимо несколько месяцев для адаптации.