«Какой футбол? У нас его нет!» Реакция известных тренеров и экспертов на неудачу сборной России

Что говорят о поражении сборной России от Хорватии и невыходе напрямую на чемпионат мира.

Александр Самедов, экс-футболист сборной России:

«Феде Кудряшову будет тяжело, но нужна поддержка в любом случае. Если соперники имеют большое преимущество, то случаются такие автоголы. От хорватов всю игру отскакивали, результат закономерен. Впереди стыки, а Феде держаться и не обращать внимания на высказывания и шутки. Он хороший футболист».

Татьяна Тарасова, известный тренер по фигурному катанию:

«Какое тут может быть мнение? Какой футбол? Про что вы говорите?! У нас его нет! У нас есть детский спорт, молодежный, но не футбол».

Юрий Семин, экс-тренер сборной России и «Локомотива»:

«Впечатления от игры самые положительные. У нас есть команда, которая в состоянии выйти на чемпионат мира через стыковые матчи. Игроки дисциплинированны, молоды, хорошо выполняют задания тренера. При том, что индивидуально Хорватия, несомненно, сильнее нас, им помог только случай. Мы должны все взвешивать положительно и поддержать сборную при подготовке к двум играм. Игроки себя отдали полностью».

Лев Лещенко, известный певец:

«Нам повезло, что был такой дождь. Дураку понятно, что надо было выбивать мяч на чужую половину и там бороться. Можно обороняться, но хотя бы две-три атаки надо было провести. Надо было рисковать, на кону стояла путевка на чемпионат мира. Пора уже нападающего было взять нормального, если не Дзюбу, то Сергеева. Пусть он хоть побегает! Найдите хоть одного нападающего, а то нет никого! Неужели в России нет ни одного классного нападающего? Нельзя строить классную игру только на защите! Дело не в Карпине. Дождь надо было использовать. Конечно, играли трусливо! Надо было стараться прессинговать и хотя бы три-четыре атаки провести».

Илья Геркус, футбольный менеджер, экс-президент и гендиректор «Локомотива»:

«Тяжелые эмоции. Вышли отбиваться, «поставили автобус». Допускали очень сильное давление хорватов. Пару раз повезло, один не повезло. Поражение с таким привкусом неприятным. Какие шансы в стыках? Шансы сложно оценивать, пока соперники неизвестны. Виноват ли Кудряшов? Разумеется, нет. Это мог бы быть рикошет, рука — что угодно. Количество подач перерастает в качество».

Владимир Пресняков, известный музыкант:

«Случилось несчастье, очень обидное поражение. Наверное, все и должно было закончиться именно так. Хорваты правда сильнее нас, это факт. Жаль Кудряшова, с ним произошел несчастный случай, по-другому этот момент описать нельзя. Это могло случиться с каждым, его нельзя ругать ни в коем случае. К сожалению, удача Валерия Карпина закончилась, теперь надеемся на хороший жребий в стыковых матчах. Даже не знаю, как оценить нашу перспективу там. Многое определит жеребьевка, надеюсь, нам повезет там. Уверен, что с Дзюбой было бы только хуже. Артем никак бы не спас команду».

Владимир Пономарев, экс-футболист сборной СССР и ЦСКА:

«С нашей стороны никакой игры. Нам повезло, что поле — болото. А так они бы раскатали нас вчистую, раздели бы наших. Надо уметь играть по такой погоде. Зачем все восемь человек сели в оборону? Неужели Карпин им не подсказал? Мы с такой погодой не застрахованы от ошибок. Сафонов — молодец, но отгонял бы он их всех подальше от штрафной. Но нет, сели. Ну и получили, дураки чертовы, обидно. Могли сыграть на нули, но очень сложно. Футбол в России давно умер. Игры у нас нет никакой, впереди нет ничего. Нам абсолютно ничего не светит, тем более с такими игроками. А новых брать неоткуда».

Валерий Баринов, известный актер:

«Не дотерпели. Судьба — злодейка. Футбола в этой игре не было. Были лужи, дождь. Одни хотели забить, другие не хотели пропустить. Я боялся, что мы прижмемся и ничего сделать не сможем. Судьба отомстила нам за все предыдущие матчи. Я не могу сказать, что хорваты показали выдающуюся игру. Наши ребята молодцы, старались. Но это не футбол. У них другого поля нет, что ли? В принципе все так, как и должно было быть. Игры как не было, так и нет. Только настроение и дух команды. Но это уже много. Может, появится и футбол».

Анзор Кавазашвили, экс-вратарь сборной СССР и «Спартака»:

«Мы очень сожалеем, что проиграли и пропустили такой автогол, но мы знали, какая нам предстоит игра. Они в индивидуальном плане превосходят нас. Мы и тактически уступили, но зачем было Кудряшову брать и подставлять ногу? Могу только в его оправдание сказать, что он за секунду до этого получил растяжение колена. Все бывает в жизни, поэтому давайте не будем никого ругать. Давайте похвалим команду за то, что они долго выдерживали натиск хорватов. Игра сборной России двумя словами? Фарт отвернулся».

Ольга Смородская, экс-президент футбольного «Локомотива»:

«Игра у нашей команды не получилась. То ли наши футболисты испугались, то ли груз ответственности их передавил. Хорватия — реально очень сильная команда. Я не виню Кудряшова — это несчастный случай. У нас два удара по воротам — о чем можно говорить? До этого мы забили шесть голов Кипру. Все зависит от конкретного настроя и конкретной задачи. Я считаю, что у нас неплохая перспектива. В стыковых матчах будет тяжело. Там очень сложная система. Туда попали команды, которые заняли второе место в своей группе. Это сильные команды. Надо работать».

Томислав Дуймович, экс-футболист сборной Хорватии и российских клубов:

«Россия знала, что Хорватия будет давить — ибо нам нужны были три очка, чтобы выйти напрямую в Катар. Меня убило, что Хорватия не прессинговала и не душила российскую оборону. Россия только после 70-й минуты пыталась выйти из обороны. Виноват ли Кудряшов? Во-первых, за его спиной был Крамарич. Если бы Кудряшов не попал по мячу, то по нему бы попал Крамарич. На повторе видно, что этот гол — случайность. Я бы не стал винить его. Было много моментов, когда Россия должна была пропускать, но Матвей Сафонов несколько раз вытащил с линии».

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

«Вся игра была не в нашу пользу: ни в пасах, ни в чем... У нас не было ни одного параметра, в котором мы бы выиграли! Наша команда играла хуже, чем Хорватия. Но мы держались до последнего. Жалко, что вот такое произошло с нашим защитником. Когда я смотрел эту игру, то сказал: победа — это чудо, а ничья — это желание. Но, к сожалению, не получилось. Винить наших ребят не нужно. Нужно брать пример с «Зенита», который может сокрушить любую команду! Надеюсь, больше мы так не будем играть безынициативно».