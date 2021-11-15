России обязательно нужно попасть на ЧМ-2022 в Катар. Глупо судить по одной игре

Пропуск такого турнира отбросит наш футбол назад.

«С таким футболом делать в Катаре нечего», — таков лейтмотив мнений после нашего поражения от Хорватии. И с этим трудно спорить — в Сплите россияне выглядели испуганными любителями на фоне матерых профессионалов, которые прессингом легко перекусывали любые попытки зарождения атак гостей.

Да и Валерий Карпин полностью согласен, формулируя не мягче болельщиков: «У многих футболистов не было желания играть с мячом. Без мяча невозможно 90 минут отстоять в обороне. В любом случае что-то залетит, если ты 80 минут находишься в своей штрафной. Не было такого, что Хорватия прессинговала нас в каком-то бешеном ритме. Были возможности играть, просто мы не использовали».

Всё так. Заклеймить сейчас сборную — самое простое, и это будет по делу. Хорошего-то с увеличительным стеклом не отыскать — кроме действий Сафонова и самоотверженности. Но давайте все-таки от частного перейдем к общему. Шире посмотрим на наш футбол. Тогда и картина встречи на Балканах получится четче.

Как там получается на мотив «Нашей Russia»? Это ведь мы в прошлом году в 24 матчах группового этапа еврокубков одержали всего одну победу. Это ведь мы в нынешнем розыгрыше идем хуже Азербайджана, Финляндии и Молдавии. Это ведь наша сборная на 33-м месте в рейтинге ФИФА позади Туниса и Марокко. Это ведь у нас стабильно играет в приличном зарубежном клубе лишь один футболист — Головин. И все-таки он наш... Наш футбол.

Это не призыв смириться с поражениями. Это предложение реально оценивать. Да, мы еще не на самом дне, поэтому можем в группе обойти не таких уж плюшевых Словакию и Словению. Но при этом объективно вовсе не так хороши, чтобы опережать Хорватию.

Стыковые матчи — в целом нормальный исход для России, шанс все-таки поехать в Катар. Шашечные в воскресенье наработали на победу, мы держались за счет везения и класса Сафонова. Тем обиднее, что первое место отдали своими руками — за счет нелепого автогола в заключительные десять минут.

Не будь его, доведи Россия дело до ничьей, вряд ли много говорили бы о качестве футбола, больше — о характере парней, который действительно не показали особого мастерства, не могли нормально выйти в атаку, зато сражались мужественно и дисциплинированно. А это уже полдела. На этих качествах можно было и на ЧМ въехать.

Но главное, с чем я не согласен, — тезис о том, что нам нечего делать в Катаре. Пусть в роли аутсайдера, пусть даже с потенциальными тремя поражениями в группе, но это лучше, чем вообще туда не попасть. Это подготовка к крупному турниру, матчи высочайшего уровня, стимул, мотивация и опыт для футболистов, интерес и вовлеченность болельщиков.

При этом говорю о худшем сценарии на мировом чемпионате, а он совершенно не обязательно станет таким. Глупо делать выводы о боеготовности по одному матчу в Сплите, где к тому же одну из команд устраивала только победа, она играла дома и по-прежнему находится в статусе вице-чемпиона мира.

Нам непросто что-то противопоставить Хорватии (хотя дома с ней получились 0:0 при равной игре), а вот Словакию вполне можем побеждать — команду уровня группового этапа мирового первенства, выступавшую недавно на Евро.

И последнее. По поводу аргумента, что выход на ЧМ — возможность футбольным руководителям почивать на лаврах, а непопадание туда — отличный повод для чудодейственных реформ. Так вот: не верю. Помню немало пропущенных чемпионатов мира, чтобы утверждать: ничего в лучшую сторону это не меняет. Это работает в Германии, где после провала могут принять реально действующую программу, но не у нас.

Что же тогда делать? Двигаться эволюционным путем, не полагаясь, что кто-то взмахнет волшебной палочкой, и у нас вдруг начнут расти Модричи как на дрожжах. Заниматься детским футболом не на словах, а на деле. Повышать интенсивность в РПЛ.

И выходить на ЧМ-2022 — это тоже этап развития.