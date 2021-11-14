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Хорватия — Россия: зачем провозглашать ставку на смелый футбол, если мы на него не способны?

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 20:30
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Опасный момент у ворот Матвея Сафонова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Опасный момент у ворот Матвея Сафонова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Игорь Рабинер — о поражении нашей национальной команды в Сплите (0:1) в решающей встрече отбора на ЧМ-2022.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
Хорватия — Россия — 1:0 (0:0)
Гол: Кудряшов, 81 — в свои ворота.
Хорватия: Грбич, Ловрен, Соса, Юранович (Брекало, 76), Гвардиол, Модрич, Перишич, Брозович, Пашалич (Ливая, 75), Влашич (Петкович, 58), Крамарич (Станишич, 86).
Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Караваев, Дивеев, Ионов (Зобнин, 57), Баринов, Головин (Чистяков, 56), Фомин (Глебов, 80), Бакаев (Мостовой, 78), Смолов (Заболотный, 57).
Предупреждения: Головин, 51. Смолов, 55. Ливая, 90. Грбич, 90.
Судьи: Маккели. де Врис, Стегстра (все — Нидерланды).
ВАР: ван Букел. Руперти (оба — Нидерланды).
14 ноября. Сплит. Стадион «Полюд». 30 257 зрителей.

14&nbsp;ноября. Сплит. Хорватия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Россия забыла, что для попадания на ЧМ-2022 против Хорватии нужно играть в футбол

При всей нелепости развязки с автоголом, при том, что за спиной Федора Кудряшова в ключевом моменте встречи не оказалось ни одного хорвата и ему просто не нужно было касаться мяча, — нельзя назвать этот результат несправедливым.

Невозможно попасть на чемпионат мира, вообще не атакуя.

Невозможно попасть на чемпионат мира, 90 минут действуя только на отбой.

Кудряшов за эти 80 минут, как и все остальные, невыносимо устал. Как и все, кто вот в это играл.

Россияне пахали, бились, умирали. К их бойцовским качествам нет никаких вопросов. Они могли дотянуть до 0:0 — и по своему самопожертвованию заслуживали этого.

Кубок чемпионата мира. Шотландия, Турция или Финляндия — кто может достаться в стыковых матчах сборной России?

Но футбол — это не только самопожертвование. Футбол — это еще и игра. А мы не играли. Вообще.

Автогол стал закономерным результатом накопившегося через это отсутствие игры утомления. Кудряшов уже не контролировал свои ноги.

Валерий Карпин по распределению состава сделал все, чтобы сохранить свежесть до конца. Шестеро из первых одиннадцати не выходили в четверг на поле против Кипра ни на минуту. Двоих из оставшихся пяти в Санкт-Петербурге заменили вскоре после перерыва.

Но надо играть в футбол, ребята. И тренер. Надо играть в футбол.

Первоначальные схема и состав говорили о том, что они этого вроде как хотят. Не имелось перебора защитников — их оказалось четверо, а не пятеро. Не было кучи опорников — они вышли уже на замену.

Сборная России уступила Хорватии прямую путевку на&nbsp;ЧМ-2022. Федор Кудряшов после матча.
14&nbsp;ноября. Сплит. Хорватия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Федор Кудряшов после матча. Наша новая боль — автогол Кудряшова. Федор отправил Россию в стыки, а не на чемпионат мира

Но игрой в футбол это назвать нельзя. За нее отвечали в первую очередь Головин и Смолов. Люди, которые показательно заменены первыми. Где они были? И не стоило ли под такую тактику и под такое поле сразу выпустить в атаку Заболотного, который, по крайней мере, выгрызал бы выносы и забросы вперед? Зачем для подобного Смолов?

И это еще на нас здорово сработала погода, нивелировав превосходство хорватов в мастерстве. Брызги, лужи, сплошная вода. Сафонов в грязи, застревающий мяч. Ливень максимально не позволял играть в футбол. Как будто мы у футбольного бога все это вымолили.

Не помогло...

2:19 по ударам. 0:5 в створ. О чем тут можно говорить? И зачем провозглашать ставку на смелый футбол, если мы в принципе не способны на него? Или Карпин не понимал, с кем ему придется иметь дело?

Один из&nbsp;опасных моментов в&nbsp;штрафной Матвея Сафонова в&nbsp;матче Хорватия&nbsp;&mdash; Россия в&nbsp;Сплите 14&nbsp;ноября. Россия против Хорватии: болотный футбол, невероятный Сафонов и нелепый автогол

Когда пропустили, ни на секунду не возникало сомнений в том, что это поражение. Так не бывает, чтобы 90 минут думали только о 0:0, только о том, чтобы отбиться, — а потом вдруг взять и по мановению волшебной палочки переключиться и заиграть.

Поэтому не мог попасть Караваев. Поэтому не могли мы ничего обрушить на ворота Грбича, от которого отскакивало даже то, что в него не летело. Поэтому не могли отыграться.

Теперь, в стыках, придется намного сложнее. Но что нам остается? Только надеяться...

А по-настоящему жалко только Сафонова. Вот наш вратарь полностью заслужил выход на ЧМ-2022.

Хорватия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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