Иличич был бесподобен. Но Россия выиграла, потому что команда всегда сильнее одного игрока

Обозреватель «СЭ» — о трудной, но заслуженной победе России над Словенией.

Черчесов с Николичем долго общались. А два дня спустя Жемалетдинов стал одной из ключевых фигур в победе

Какой же интересный развернулся сюжет, частичным свидетелем которого мне на этом сборе национальной команды повезло стать. Сюжет, который, возможно, был причастен к хорошей, качественной победе над крепким соперником.

За два дня до игры со Словенией мы в отеле «Камелия Swiss Resort» разговаривали с Георгием Джикией. А по соседству сидели два главных тренера — Станислав Черчесов и Марко Николич.

Так совпало, что сборная России и «Локомотив» живут в одной сочинской гостинице, вечерами в лобби все перемешиваются. А два главнокомандующих воспользовались возможностью потолковать, после чего я и сделал этот снимок.

Марко Николич и Станислав Черчесов. Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Говорили они долго — наверное, с пару часов. И два дня спустя Рифат Жемалетдинов вышел в стартовом составе, причем на той самой позиции, что и в клубе, — на вершине ромба в центре полузащиты! А 19-летний Максим Мухин сколь сенсационно, столь и удачно вышел на замену.

Разумеется, и близко не думаю, что разговор с коллегой за два дня до матча подтолкнул Черчесова к тому, чтобы а) впервые в истории его сборной использовать ромб; б) поставить раскрывшегося там весной совершенно по-новому Жемалетдинова; в) выпустить на замену Мухина. Все, кто более или менее разбирается в футболе, понимают, что такие решения продумываются гораздо раньше.

Но во время беседы с Николичем наряду с массой других тем Черчесов наверняка уточнил для себя некоторые детали в том числе преображения Рифата и игровых характеристик Максима. После чего первый стал одним из ключевых игроков в стартовом составе российской сборной, а второй принес пользу и заблокировал в концовке центр поля, выйдя на замену. И став первым игроком сборной России, рожденным в XXI веке.

О чем это говорит? О том, что в работе тренера важен любой нюанс, наблюдение, любой профессиональный разговор. Мог Черчесов замкнуться при подготовке к важнейшему матчу, да еще и в условиях мощного хейта? Многие бы на его месте так и поступили, сведя контакты с внешним миром к минимуму. Главный тренер сборной за двое суток до игры спокойно и долго обменивался информацией и идеями с клубным тренером, причем иностранцем. И как знать, не помогла ли эта открытость к общению итоговому результату.

Зная Черчесова и его помощников, абсолютно убежден, что нет вообще никакой случайности в том, что Жемалетдинов, проводивший, кстати, первый матч в стартовом составе за сборную России, занял ту же — и при этом достаточно специфическую — позицию, на которой последние полтора-два месяца играет в «Локомотиве». Не просто «десятки», а именно вершины ромба.

Со стороны кто-то задастся вопросом — а почему не Алексей Миранчук? Второй тайм, когда вынужденная замена отправила на поле полузащитника «Аталанты», дал ответ. После выхода Миранчука команда лишь минут десять продолжала играть ромбом, а затем перешла на стандартные 5-4-1, когда Далер Кузяев опустился в опорную зону к подуставшему Магомеду Оздоеву. В том числе и потому, что Алексей, как обычно, иной раз исполняет отличные эпизоды (как в атаке с двойной перепасовкой с Дзюбой, после которой Караваев бил в ближний угол), но не может давать тот объем постоянной скоростной работы, который требуется.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ведь поэтому и не поднимает его до статуса игрока стартового состава, по-прежнему предпочитая Йосипа Иличича, Руслана Малиновского и других. Они быстрее принимают решения, резче разворачиваются с мячом, меньше его теряют. Видели же эпизод, когда Миранчук в центре поля уткнулся с мячом аж в четверых соперников, против которых не имел шансов, — и пошла ответная атака? К слову, и желтую карточку за откидку мяча тоже видели...

А ромб требовал от тех, кто в нем был задействован, особой синхронности действий. Любое перемещение одного игрока влекло за собой сдвижки других футболистов в определенные зоны. В первом тайме четверка Оздоев — Головин — Кузяев — Жемалетдинов выполняли эти перемещения со слаженностью наших вечных чемпионок по синхронному плаванию. И это сильно удивляло как раз в связи с тем, что схема эта до сих пор была сборной абсолютно не апробирована.

С Миранчуком, чистого таланта у которого, может, и больше, но способности находиться в едином ритме с партнерами меньше, ромб в прежнем режиме работать, видимо, не мог. Отсюда и смена модели.

Жемалетдинов же (наряду с Кузяевым), по моим данным, находится сейчас в исключительных функциональных кондициях, что показывают все тесты. А учитывая, что он дебютировал в сборной лишь выходом на замену на Мальте — сделав это, кстати, совсем неплохо, — в сборной, похоже, решили поставить его на удобную, привычную именно по последнего времени позицию. Акцент Черчесова во флеш-интервью и на пресс-конференции о том, что большинство футболистов вышло на удобных для себя местах, подтверждает эту мысль.

Артем Дзюба, безусловно, своим дублем стал главным хедлайнером матча, но скрытой его звездой, или, как говорят в Америке, unsung hero, невоспетым героем, стал именно Жемалетдинов. Именно он перед первым голом отдал резкую диагональную обостряющую передачу Головину, после которой стала возможным завершающая фаза: навес полузащитника «Монако», скидка Дзюбы, обработка и ответный пас Кузяева и несильный, но очень точный удар капитана. Без жемалетдиновского паса, сменившего направление атаки и резко приблизившего ее к чужой штрафной, все дальнейшее было бы невозможно.

А затем произошел второй гол, в котором тоже разрезающий пас Жемалетдинова через центр тому же Головину сыграл важнейшую роль. Потом уже были перекладина «монегаска» и блистательные действия Дзюбы при подборе. Но опять же — в быстром развитии атаки Рифат сыграл решающую роль.

Недавно разговаривали с Андреем Талалаевым, и главный тренер «Ахмата» назвал Жемалетдинова одним из лучших «разгоняющих» нашего чемпионата. Хорошая характеристика, которая в игре со Словенией оправдалась на все сто. Недаром Черчесов ездил на сбор целого ряда клубов, в том числе «Локомотива», в Испанию. И был на том знаковом контрольном матче «Локо» с «Краснодаром» (4:0), когда Рифат впервые сыграл на вершине ромба, а его команда разорвала соперника, которому через неделю надо было играть в Лиге Европы.

В три центральных защитника с ромбом не играл еще никто

Тренерский штаб сборной, ранее в том же составе работавший в «Жемчужине», «Тереке», «Амкаре», «Динамо» и «Легии», был знаком с ромбом и тщательно его изучал еще со времен его использования Маурицио Сарри в «Эмполи», а затем Марко Джампаоло в «Сампдории» и «Милане». Но изучение прежде не выливалось в использование.

Час новой схемы настал как раз против Словении. Оставлю глубоким специалистам в области тактики разборы со стрелками, почему именно это было сделано, — в конце концов, чтобы знать истину, надо было присутствовать на установке. Но навел справки у тренеров и с большой долей вероятности констатирую вот что: одновременно с тремя центральными защитниками и с ромбом в полузащите прежде не играл вообще никто. Ромб использовался только при системе с четырьмя защитниками. Но тренеры смотрели не один-два, а с десяток последних матчей сборной Словении, накладывали ее достоинства на наши недостатки, — и пришли к такому варианту.

Эта гибридная схема позволила россиянам более надежно прикрыть фланги, откуда должна была исходить основная угроза от словенцев, прежде всего — со стороны Иличича, который ни при каких обстоятельствах не должен был оставаться один в один с нашими игроками — подстраховка была необходима. Через центр Словения атакует далеко не так часто, зато на краях представляет собой серьезную угрозу, а также насыщает игроками чужую штрафную, куда «грузит» кроссы. Три центральных защитника вместо двух тут могли оказать серьезную помощь.

Словения настолько крепко и организованно сыграла в первом туре с Хорватией, не дав вице-чемпионам мира создать почти ничего, что стало понятно: чтобы вскрыть ее построения, команду Матьяжа Кека надо чем-то изрядно удивить. Мы редко играем в три центральных защитника, а ромбом — вообще никогда. Словенцы же в последнее время постоянно играют с двумя опорниками. И окажись против них какая-то одна «десятка», будь то Головин или кто-то еще, это было бы для Кека и Ко абсолютно предсказуемо. Они этого и ждали. Россия же смогла их удивить, и первый тайм прошел при подавляющем преимуществе хозяев, которым помогли и на треть заполненные, но очень шумные трибуны «Фишта».

Самое интересное и удивительное в этой истории с ромбом — когда игрокам вообще успели что-то про нее объяснить, учитывая, что до этого была Мальта и привычная схема 4-2-3-1, а между матчами было два дня, первый из которых пришелся на восстановительную тренировку, и лишь второй — на полноценную предыгровую.

С максимальной эффективностью использовался каждый час. Индивидуальные беседы сменялись групповыми, групповые — общекомандными, общекомандные — просмотрами видео... Все должны были в кратчайшие сроки все понять. Потому и вышел Жемалетдинов в своей локомотивской позиции, потому и сыграл такую роль. Важно и то, что другие футболисты смогли быстро все впитать и реализовать, что говорит об их тактической грамотности.

Так или иначе, но россияне до перерыва запутали словенцев. И имели все основания выиграть первый тайм минимум в два мяча, а то и во все три. Но у соперника в ответ на тактические изыски хозяев нашлось почти смертоносное оружие.

Дзюба наслаждается этим давлением!

Иличич был бесподобен, волшебен. Любые эпитеты применяй — чрезмерными не будут. Не помню, когда последний раз индивидуальное выступление футболиста произвело на меня (да на всех — слышали ведь наверняка, как отзывался о словенце тот же Дзюба!) такое оглушительное впечатление. Казалось, для него нет преград ни в обыгрыше, ни в передачах, ни в ударах. И даже необходимость постоянно отрабатывать по своему флангу назад, о чем отдельно и целенаправленно позаботилась сборная России, не мешала ему снова и снова бежать вперед и наводить на нашей половине поля шороху.

Дальним выстрелом он вернул Словению к жизни при 0:2 — причем сместившись в том эпизоде со своего правого края в зону левого полуфланга. Ясно, что там не обошлось без цепочки ошибок наших игроков. Слышал уже даже от профессиональных тренеров две противоположные версии, и в том числе поэтому предпочту не искать виноватых. Пусть эпизод раскладывают на молекулы внутри сборной, я же просто восхищусь Иличичем. Нам так часто не хватает умения восхищаться!

В том числе и тренерам, для которых эстетическое начало полностью уступило место тактическому, профессиональному. Но они, тренеры, смотрят на футбол совсем другим взглядом. И скорее будут думать о том, как использовать некоторые «звездные» недочеты игры Иличича в обороне, нежели восторгаться и хвататься за голову от одной только мысли, что с этим мастерюгой вообще делать.

А сколько во втором тайме было эпизодов, когда Иличич наглядно показывал: на данный момент он по сравнению с одноклубником Миранчуком — профессор! Россияне сопротивлялись ему, иногда казалось, из последних сил. Но смогли сохранить систему и не «поплыть».

В прошлом ноябре разобранная, измученная, лишенная множества игроков сборная России такой Словении и такому Иличичу наверняка проиграла бы. Однако этой зимой наши клубы хорошо поработали на сборах, а за месяц с тех пор набрали и игровые кондиции. Те же Жемалетдинов и Кузяев приехали в сборную не просто в хорошей, а в блестящей форме. В сборной на них просто не нарадуются.

Головин — просто самый высококлассный ее игрок. Даже не в идеальном для себя матче он активно поучаствовал в двух голах. Но в перерыве пожаловался на то, что немножко тянет мышца задней поверхности бедра. Решили несколько минут в начале второго тайма проверить, и проверка эта дала отрицательный результат.

Заменять Головина Миранчуком пришлось еще даже до 50-й минуты. К счастью, с Александром ничего серьезного, просто решили не рисковать. Тем более что игра со Словенией была заведомо для тех, кто способен рубиться и идти в борьбе до конца. Если у игрока возникали в своем состоянии какие-либо сомнения — в этот день его надо было менять. Потому что малейшая недоработка была смерти подобна.

Но класс Головина и Мариу Фернандеса, отличную форму Кузяева, Жемалетдинова и Семенова — это мы все знали. Но как монструозно сыграл против Словении Дзюба, которому теперь остался только один гол до рекорда Александра Кержакова, — это выходило за все рамки понимания. Кажется, только что какой-то обессиленный, перенесший корону и пропустивший один сбор форвард мучился на поле в матчах «Зенита», но расправил плечи к игре против ЦСКА, последней перед сборной.

И это оказалось для нее более чем вовремя. На «Фиште» он выглядел так, как три года назад на ЧМ-2018, — хоть и стал изрядно старше. И место свое в стартовом составе на Евро он не готов отдавать никому. А какие именно его действия окажутся наиболее смертоносными для оппонентов — это тренеры подскажут. Как подсказали они сейчас Дзюбе почаще находиться рядом с Михой Мевлей, которого нападающий как родного знает по «Зениту». Его-то он в итоге и продавливал. После матча живо обменивался мнениями об игре на поле «Фишта» с Яном Облаком, которого дважды переиграл, и капитан сборной России с одним из лучших вратарей мира тепло обнимались...

А на вопрос Нобеля Арустамяна о беспрецедентном давлении, которое обрушилось и на сборную, и лично на него, Дзюба ответил ярко: «Я наслаждаюсь этим давлением, разворачиваю его в свою сторону». И тут же заговорил о потрясающем коллективе, «где все друг за дружку, и по двое-трое под мяч бросалось, как в хоккее под шайбу».

Это было очень точное замечание. Когда в последней 20-минутке после неудачной игры Антона Шунина на выходе под удар с опаснейшей дистанции легли одновременно Мариу Фернадес и Семенов, и мяч сначала попал в первого, а затем во второго, ассоциация с хоккеем, причем даже с Кубком Стэнли, у меня также возникла. Причем этот случай был в матче далеко не единственным.

Добрые слова можно найти о каждом. Джикия, показалось, снял весь верх. Оздоев был не безошибочен, но бился как лев, забыв о травме, из-за которой не сыграл на Мальте — и надо было видеть, как после финального свистка он лежал на газоне обездвиженный, и массажисты приводили в чувство истерзанные ноги Магомеда.

Юрий Жирков в свои почтенные годы вышел в стартовом составе на абсолютном, извините, спокойняке, делая указанное тренерами дело в первом тайме с максимальной степенью хладнокровия. Антон Заболотный неожиданно для многих вышел на замену, действовал, по словам Черчесова, в первую очередь по опорному словенцев и выгрыз все мячи, до которых мог дотянуться. Караваев, сыгравший в обороне не лучшим образом на Мальте и уступивший место в составе Жиркову, заменил его и худо-бедно, но сковал действия Иличича.

Юный и по-спортивному наглый Мухин, которому, рассказывают, не надо лишний раз ничего объяснять, вышел как ни в чем не бывало в своем первом матче за сборную и перекусил центр. Кстати, его вызов в сборную обсуждали и до травмы Романа Зобнина. Насколько мне известно, если бы травма не позволила Оздоеву сыграть и со Словенией, Мухин вышел бы с первых минут. Мне кажется, он — игрок абсолютно черчесовского типа.

Это была просто очень хорошая командная работа, доказывающая, что команда сильнее даже самого великолепного — но одного — игрока. А лучшей командой в этот день на «Фиште» была Россия.

Словакия: два очка в матчах с Кипром и Мальтой. Но с Россией она будет совсем другой

...А Словакия-то с Мальтой 2:2 закончила. Дома. Да еще и проигрывала 0:2 по ходу матча. С Кипром и Мальтой словаки взяли два очка. Страшно представить, что бы творилось сейчас в России и как называли бы Черчесова, случись такое с нами.

А ведь это Словакия сеялась из второй корзины, тогда как Россия — из третьей. Вот вам и Мальта, кстати, за гостевые 3:1 над которой тут уж реально мы все сборную полоскали. Кстати, и хорваты дома еле-еле 1:0 у Кипра выиграли.

Но все это абсолютно не значит, что мы сейчас едем играть с разобранным соперником. Это будет вообще другой футбол и другой подход — как к лидеру группы, а не карлику. Словаки отлично понимают, что два раза подряд потеряли обязательные очки, и теперь надо выигрывать кровь из носу.

Считаю, стратегически ничья с ними на выезде нас вполне устроит. Понятно, что хочется идеала, девяти очков в трех стартовых матчах. Но и семь было бы очень неплохо. Играть, безусловно, надо на победу, однако главное — не уступить.