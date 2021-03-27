Дзюба-шоу. Россия обыграла Словению благодаря двум голам капитана

Российская команда победила в двух стартовых матчах отборочного турнира ЧМ-2022. Во время встречи в Сочи ощущения порой были так себе, но все закончилось хорошо.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа H

Россия — Словения — 2:1 (2:1)

Голы: Дзюба, 26 (1:0). Дзюба, 35 (2:0). Иличич, 36 (2:1).

Россия: Шунин, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Жемалетдинов (Мухин, 87), Оздоев, Кузяев, Головин (Миранчук, 49), Жирков (Караваев, 68), Дзюба (Заболотный, 86).

Словения: Облак, Стоянович (Скубиц, 61), Блажич, Мевля, Балковец, Ловрич (Захович, 86), Бийол (Ветрих, 62), Куртич, Иличич, Шпорар (Вучкич, 75), Зайц (Бохар, 75).

Предупреждения: Головин, 11. Мевля, 13. Кудряшов, 43. Миранчук, 77. Захович, 89.

Судьи: Ди Белло. Костанцо, Пассери (все — Италия).

27 марта. Сочи. Стадион «Фишт». 13008 зрителей.

Матч сборной России с Мальтой несколькими днями ранее было тяжело смотреть даже физически. Про такие игры один мой старший товарищ как-то метко сказал: «Смотреть такое можно только по приговору народного суда. В качестве наказания». И те, кто досидел до финального свистка, могут считать себя героями. Впрочем, на подобных встречах позитивного хайпа не сделаешь. Накидали бы мальтийцам пять-шесть — все говорили бы, мол, нашли кому забивать.

К счастью, матч со Словенией оставил совсем другое впечатление и послевкусие. И дело не только в антураже — хороший современный стадион, живые зрители, красивая картинка, что куда лучше, чем темень и допотопная арена на Мальте, — но и в той игре, что показала сборная России. Она не была безупречна, особенно во втором тайме, но была внятной и живой. Особенно на фоне довольно тревожных настроений перед матчем.

Иногда кажется, что для этой команды чем сложнее внешняя атмосфера, тем лучше она способна играть. И не случайно капитаном, лидером и душой сборной является Дзюба. Игрок, которого хейт со стороны публики только заводит, что он показал в очередной раз.

Когда Станислав Черчесов еще до объявления состава на мартовские матчи сказал, что форвард «Зенита» получит приглашение и к нему вернется капитанская повязка, шума было очень много. Не только из-за той истории с интимным видео, которую, разумеется, все вспомнили. Слова главного тренера совпали с не самой удачной игрой Дзюбы в «Зените» — он не забивал, в том числе и с 11-метровой отметки, а команда теряла очки.

Перформанс на Мальте, где у нападающего, вообще-то, были гол плюс пас, никого особо не убедил. Во-первых, действительно, кого способны убедить гол плюс пас против такого скромного соперника. А во-вторых, это осталось в тени невыразительной игры сборной в целом. А так как Дзюба — ее лицо и капитан, то свою жирную порцию хейта получил и он.

Ответ получился достойным. Два гола, причем оба получились классными — это вам не «ковыряшка» в пустые ворота «Ахмату», — и еще куча полезных действий. С работой таргетмена Дзюба справился здорово. Аплодисменты зрителей, под которые он уходил, были заслуженными.

Помимо дубля Дзюбы, были и другие классные моменты. Например, очень хорошая реализация моментов — забили половину из того, что создали. Да, шансов было не так много, но против Словении и не приходилось ждать чего-то другого.

?? Первый гол Артема Дзюбы с передачи Кузяева.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/TUnLlR7eyM — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 27, 2021

Хорошие стандарты, которые — и это очевидно — были заготовлены и продуманы. Все подачи шли на дальнюю штангу, и это регулярно приводило к неплохим шансам — ударам Джикии и Мариу Фернандеса после скидки Дзюбы. Увы, но после ухода с поля Головина продуктивность снизилась, что еще раз подчеркивает значимость полузащитника «Монако».

? А вот и мастерский ответный мяч Йосипа Иличича, забитый сразу после второго гола Дзюбы.



? #РоссияСловения #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/1QpIovyLsq — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 27, 2021

Отличный матч Кузяева, который в первом тайме принял непосредственное участие в двух голевых атаках, а после выхода на поле Миранчука качественно прикрыл опорную зону.

Конечно, идеальным матч со Словенией не назовешь, а в последние десять минут ощущения были так себе. Но в условиях жесточайшего календаря, в котором живет европейский футбол в этом сезоне, сложно ждать чего-то выдающегося, главное — выжить и дать результат. Пока сборная России справляется, взяв максимум очков в первых двух матчах.