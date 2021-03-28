Шунине, Известный телекомментатор — о победе сборной России над Словенией , дубле Дзюбы Акинфееве и проблемах команды Черчесова

— Дзюба молодец. Но герой нации — это все-таки слишком громко сказано. Мы обыграли команду, которая ниже нас в рейтинге ФИФА. (Россия на 39-м месте, Словения — на 62-м, — Прим. «СЭ»).

Дзюбе, конечно, надо отдать должное. Переиграл замечательного голкипера Облака. Я часто говорю о том, что не обязательно сильно бить по воротам, чтобы сетку разорвать. Нет, важно — точно в угол. Вот Артем так и исполнил. Значит, футбольная мудрость к нему пришла. Такие голы дорогого стоит.

Ему остался один гол до рекорда Кержакова. Кто из них сильнее? Нет, нет, это некорректное сравнение. Разные времена, разные периоды. И потом — Кержаков поиграл в Европе, в «Севилье». Это тоже показатель.

Но есть и грустные моменты. Мы почему-то дома не можем играть в прессинг, не давим. Во втором тайме стала проявляться неуверенность в действиях наших футболистов. Да и вратарь все-таки не выручает. Шунин не совершает маленьких подвигов, которые должны быть присущи голкиперу национальной команды.

Да, удар Иличича был непростым, но ведь из-за пределов штрафной. Значит, Шунин оказался не до конца готов к эпизоду. Согласитесь, от него не исходит той уверенности, какую мы привыкли видеть у Акинфеева.

? А вот и мастерский ответный мяч Йосипа Иличича, забитый сразу после второго гола Дзюбы.



? #РоссияСловения #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/1QpIovyLsq — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 27, 2021

Меня беспокоит и функциональное состояние сборной. Каждый после матча со Словакией должен рухнуть от бессилия на газон! Тогда мы увидим, что ребята выложились по полной программе. Почему наши защитники не стараются накрывать удары соперников? Как же так? Есть вопросы к тому же Кудряшову, Семенову.

Надеюсь, что Черчесов сможет качественно провести сбор перед Евро. Хиддинк в 2008 году нам показал, как это важно. Команда в итоге выглядела замечательно на турнире.

Ведь в чем проблема нашего клубного футбола? Игроки не готовы держать темп все 90 минут! Недавно я пересматривал матч 1999 года Франция — Россия (2:3). Мы встречались с действующими чемпионами мира. И ни в чем им не уступили. Так же бежали, не проиграли в движении. Вспомните, как действовал Смертин. Он же закрыл Анелька. Это же было не так давно! Какой вывод? Значит, нынешние футболисты плохо тренируются. Играют эпизодами...

Неплохо смотрелся Кузяев, отдал пас Дзюбе под удар. Но это все как-то урывками, понимаете? Цельности я не увидел. На стадион пришли зрители. Они кричат, просят. Ребята, ну прессингуйте! От вас этого все ждут. Потерял мяч — тут же атакуй, играй агрессивнее!

Надо больше тренироваться. Да, взяли три очка. Но разве есть уверенность, что мы обыграем словаков? Сейчас в ходу выражение — на тоненького.

Я надеюсь, что Черчесов вновь проведет хороший сбор перед чемпионатом Европы. И игроки побегут. Приходится признать, что в клубах плохо поставлена работа по функциональной готовности. Есть, правда, и исключение из правил. Вспомните матч «Спартак» — «Динамо». Значит, Тедеско и Шварц здорово провели предсезонные сборы.

В сборной у нас почти все игроки эпизода. Миранчук опять особо ничего не показал. А вы видели, что творил его одноклубник Иличич? Четверых накрутил! Откуда у него силы? И почему у наших ребят их нет?

Казалось, надо было сделать выводы после неудач в еврокубках. Но что-то не то... Это очень серьезный вопрос. Тренеры должны расти и добиваться прогресса своих подопечных.

Наши защитники не впечатляют. Жирков? Сам тот факт, что он продолжает играть — это же позор для молодых! Почему до сих пор никто его не вытеснил из сотава? Юрий и рад бы, наверное, уже уйти. Но альтернативы нет.