Черчесов и Дзюба ответили хейтерам

Сборная России победила второй раз подряд. Дзюба в огне.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа H

Россия — Словения — 2:1 (2:1)

Голы: Дзюба, 26 (1:0). Дзюба, 35 (2:0). Иличич, 36 (2:1).

Россия: Шунин, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Жемалетдинов (Мухин, 87), Оздоев, Кузяев, Головин (Миранчук, 49), Жирков (Караваев, 68), Дзюба (Заболотный, 86).

Словения: Облак, Стоянович (Скубиц, 61), Блажич, Мевля, Балковец, Ловрич (Захович, 86), Бийол (Ветрих, 62), Куртич, Иличич, Шпорар (Вучкич, 75), Зайц (Бохар, 75).

Предупреждения: Головин, 11. Мевля, 13. Кудряшов, 43. Миранчук, 77. Захович, 89.

Судьи: Ди Белло. Костанцо, Пассери (все — Италия).

27 марта. Сочи. Стадион «Фишт». 13008 зрителей.

Похоже, Станиславу Черчесову и Артему Дзюбе очень важно загонять себя в атмосферу всеобщего хейта, чтобы потом героически из такой ситуации выбираться. Так было на протяжении почти всей карьеры нападающего, так было перед домашним чемпионатом мира у тренера. Сборная России дважды победила в матчах отбора к ЧМ-2022 и уверенно идет к своей цели, не обращая внимания на критику болельщиков, усилившуюся в последнее время.

Признаюсь честно, после выступления сборной на Мальте мне тоже казалось, что дальше будет только хуже. В матче против футбольных карликов команда играла не без проблем и, казалось, могла потерять очки. По факту же после двух игр в отборе команда Черчесова имеет стопроцентный результат, а Дзюба в ближайшее время станет самым эффективным нападающим страны в истории.

Безусловно, болельщики имеют право недолюбливать Дзюбу или Черчесова по личным соображениям, но болеть против свой страны — это дичь. Вам не нравятся человеческие качества Артема? Пожалуйста. Вы не согласны с составом, который выставляет на матчи Черчесов? Нет проблем. Никто не требует от болельщиков горячо любить всех, кто находится в команде, и соглашаться со всеми решениями тренерского штаба, но желать сборной поражений — это перебор.

На сегодняшний день Черчесов не проиграл ничего серьезного и выполнил почти все задачи, которые были перед ним поставлены. Мы хорошо сыграли на домашнем чемпионате мира, прошли отбор на Евро-2020, лидируем в отборе на ЧМ-2022. Что еще нужно? Да, команда сыграла хуже, чем могла, в Лиге Наций, но по большому счету — кому нужен этот турнир?

Отдельные болельщики могут продолжать смеяться над Дзюбой и Черчесовым, могут продолжать желать национальной команде поражения в каждом следующем матче, но кажется, что такое поведение фанатов делает сборную сильнее. На сегодняшний день Черчесов и Дзюба — главные футбольные звезды России, которые в очередной раз ответили хейтерам забитыми голами и хорошим результатом.