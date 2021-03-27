Черчесов и Дзюба ответили хейтерам
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа H
Россия — Словения — 2:1 (2:1)
Голы: Дзюба, 26 (1:0). Дзюба, 35 (2:0). Иличич, 36 (2:1).
Россия: Шунин, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Жемалетдинов (Мухин, 87), Оздоев, Кузяев, Головин (Миранчук, 49), Жирков (Караваев, 68), Дзюба (Заболотный, 86).
Словения: Облак, Стоянович (Скубиц, 61), Блажич, Мевля, Балковец, Ловрич (Захович, 86), Бийол (Ветрих, 62), Куртич, Иличич, Шпорар (Вучкич, 75), Зайц (Бохар, 75).
Предупреждения: Головин, 11. Мевля, 13. Кудряшов, 43. Миранчук, 77. Захович, 89.
Судьи: Ди Белло. Костанцо, Пассери (все — Италия).
27 марта. Сочи. Стадион «Фишт». 13008 зрителей.
Похоже, Станиславу Черчесову и Артему Дзюбе очень важно загонять себя в атмосферу всеобщего хейта, чтобы потом героически из такой ситуации выбираться. Так было на протяжении почти всей карьеры нападающего, так было перед домашним чемпионатом мира у тренера. Сборная России дважды победила в матчах отбора к ЧМ-2022 и уверенно идет к своей цели, не обращая внимания на критику болельщиков, усилившуюся в последнее время.
Признаюсь честно, после выступления сборной на Мальте мне тоже казалось, что дальше будет только хуже. В матче против футбольных карликов команда играла не без проблем и, казалось, могла потерять очки. По факту же после двух игр в отборе команда Черчесова имеет стопроцентный результат, а Дзюба в ближайшее время станет самым эффективным нападающим страны в истории.
Безусловно, болельщики имеют право недолюбливать Дзюбу или Черчесова по личным соображениям, но болеть против свой страны — это дичь. Вам не нравятся человеческие качества Артема? Пожалуйста. Вы не согласны с составом, который выставляет на матчи Черчесов? Нет проблем. Никто не требует от болельщиков горячо любить всех, кто находится в команде, и соглашаться со всеми решениями тренерского штаба, но желать сборной поражений — это перебор.
На сегодняшний день Черчесов не проиграл ничего серьезного и выполнил почти все задачи, которые были перед ним поставлены. Мы хорошо сыграли на домашнем чемпионате мира, прошли отбор на Евро-2020, лидируем в отборе на ЧМ-2022. Что еще нужно? Да, команда сыграла хуже, чем могла, в Лиге Наций, но по большому счету — кому нужен этот турнир?
Отдельные болельщики могут продолжать смеяться над Дзюбой и Черчесовым, могут продолжать желать национальной команде поражения в каждом следующем матче, но кажется, что такое поведение фанатов делает сборную сильнее. На сегодняшний день Черчесов и Дзюба — главные футбольные звезды России, которые в очередной раз ответили хейтерам забитыми голами и хорошим результатом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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