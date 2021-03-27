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Дзюба — лучший в сборной. Оформил победный дубль за 35 минут и все ближе к рекорду Кержакова

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 21:05
27 марта. Сочи. Россия — Словения — 2:1. Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
27 марта. Сочи. Россия — Словения — 2:1. Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан сборной ответил критикам.
27&nbsp;марта. Сочи. Россия&nbsp;&mdash; Словения&nbsp;&mdash; 2:1. Станислав Черчесов и&nbsp;Артем Дзюба.Черчесов и Дзюба ответили хейтерам

Россия обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022 в Сочи 2:1, а героем матча стал капитан российской сборной — форвард Артем Дзюба.

Форвард оформил дубль уже в первые 35 минут матча. На 26-й минуте после голевой передачи от Кузяева (Дзюба же и сделал на него скидку головой после навеса) в штрафной точно щечкой пробил в левый нижний угол ворота Яна Облака.

А затем шикарно разобрался в штрафной уже сам: после удара Александра Головина и попадания в перекладину зацепился за отскочивший мяч, оттер от него двух защитников Словении и точно пробил в тот же левый угол.
Дзюба вообще шикарно играл корпусом и просто образцово действовал с мячом под прессингом.

Артем провел отличный матч и помимо двух голов: выиграл 7 верховых единоборств — больше всех в составах обеих команд, заработал на себе 4 фола — больше всех в составе России, сделал одну острую передачу и две успешные обводки (столько же у россиян только у Рифата Жемалетдинова). Дзюба уходил с поля на 85-й минуте под аплодисменты зрителей арены «Фишт».

На фоне критики и неудачной серии матчей за «Зенит» весной (два нереализованных пенальти, два забитых мяча в этом году) в сборной Дзюба просто царит: забил важные мячи в стартовых матчах отбора к чемпионату мира и сократил отставание до Александра Кержакова по голам за сборную. У Дзюбы 29 мячей и до рекорда осталось забить лишь один мяч. Все идет к тому, что Артем не только догонит, но вскоре и превзойдет Кержакова.

27&nbsp;марта. Сочи. Россия&nbsp;&mdash; Словения&nbsp;&mdash; 2:1. Ян&nbsp;Облак и&nbsp;Артем Дзюба после матча.Дзюба-шоу. Россия обыграла Словению благодаря двум голам капитана

Есть статистика, что Дзюба забивает в основном карликам и слабым сборным: Сан-Марино (5), Лихтенштейну (4), Коста-Рике (2). Дубль Словении на словах тоже звучит не как что-то выдающиеся. Но словенцы уже обыгрывали Хорватию, Россия благодаря голам Дзюбы вышла на первое место, а в воротах соперника, вообще-то, играл один из лучших вратарей мира Ян Облак.

Дзюбу можно не любить за его нефутбольные истории и особенную манеру поведения, наглость и раскованность, которая не очень характерна для наших футболистов. Но глупо отрицать, что это один из лучших форвардов в российской истории и точно лидер этой сборной как минимум в плане характера и морально-волевых качеств.
Матчем со Словенией Дзюба мощно ответил на хейт в свой адрес и сборной Черчесова.

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