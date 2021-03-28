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Мальта оправдала прогнозы Черчесова. У Криштиану Роналду украли победный гол в Белграде

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 01:40
27 марта. Белград. Сербия — Португалия — 2:2. Криштиану Роналду. Фото AFP
27 марта. Белград. Сербия — Португалия — 2:2. Криштиану Роналду. Фото AFP
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Обзор состоявшихся в субботу в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Модрич — рекордсмен

Группа Н
Хорватия — Кипр — 1:0 (Пашалич, 40)
Словакия — Мальта — 2:2 (Стрелец, 49. Шкриньяр, 53 — Гамбин, 16. Сатариано, 20)
Россия — Словения — 2:1 (Дзюба, 26, 35 — Иличич, 36).

Лука Модрич теперь абсолютный рекордсмен Хорватии. Матч с киприотами стал для него 135-м в составе «шашечных» — на один больше, чем у Дарио Срны. Что касается игры вице-чемпионов мира, то она не впечатляла как в балканском дерби со Словенией, так и сейчас. С субботним же голом Пашалича хозяевам повезло. Во-первых, защитник соперника сбросил мяч точно на бывшего спартаковца. Во-вторых, Кипр лишился основного вратаря, и Неофтиус, который заменил получившего травму Деметриу, не успел даже размяться, как достал мяч из сетки.

27&nbsp;марта. Сочи. Россия&nbsp;&mdash; Словения&nbsp;&mdash; 2:1. Артем Дзюба забивает второй гол.«Игра сборной России меня очень разочаровала». Динияр Билялетдинов — о победе над Словенией

Сложности же России на ряде отрезков игры с Мальтой теперь не удивляют, и слова Станислава Черчесова о том, что с этим соперником у многих будут проблемы, воспринимаются иначе. Островитяне бодро начали гостевой матч в Словакии, и Гбамин забил красивейшим ударом в «девятку». А потом гости и вовсе удвоили счет, проведя идеальную контратаку. Уникальная ситуация, так как за всю историю отборочных циклов чемпионатов мира и Европы Мальта ни разу не выигрывала с преимуществом в два мяча, и все это — после 13 гостевых матчей без голов в квалификации крупнейших турниров! Засуха продлилась 1227 минут.

Может быть, в перерыве гости испугались собственной прыти? Как бы там ни было, Словакия отыграла два мяча за несколько минут. Однако мальтийцы не сломались и добились сенсационной ничьей. Отстояли ее, однажды выбив мяч из пустых ворот. Скучать в нашей группе не приходится.

Группа H

И

В

Н

П

М

О

Россия

2

2

0

0

5-2

6

Словения

2

1

0

1

2-2

3

Хорватия

2

1

0

1

1-1

3

Словакия

2

0

2

0

2-2

2

Кипр

2

0

1

1

0-1

1

Мальта

2

0

1

1

3-5

1

Голландию вдохновил эксперимент с болельщиками, у Турции идеальный старт

Группа G
Голландия — Латвия — 2:0 (Бергхайс, 32. Л.де Йонг, 69)
Норвегия — Турция — 0:3 (Озан Туфан, 4, 59. Чаглар Сеюнджю, 28)
Черногория — Гибралтар — 4:1 (Бечирай, 26. Симич, 43. Томашевич, 53. Йоветич, 80 — Стайх, 30, с пенальти).

В Европе по-прежнему не торопятся открывать трибуны в условиях пандемии, и когда на матч допускают зрителей — это всегда событие. В Голландии болельщики стали участниками эксперимента, на основании которого власти поймут, как проводить массовые мероприятия на фоне снова увеличившегося числа заражений. Сначала 1500 зрителей допустили на музыкальный фестиваль, а в Амстердаме на матч оранжевой сборной с Латвией попали пять тысяч счастливчиков, сдавших отрицательные тесты на коронавирус.

В такой обстановке было приятно и футболистам, и судьям. Тем более, матч обслуживала француженка Стефани Фраппар, которая стала первой женщиной-арбитром в отборочных матчах мировых чемпионатов.

Голландцы атаковали практически без пауз, и уже к середине тайма количество ударов пошло на второй десяток. Но при двух попаданиях в перекладину цель смог поразить только Бергхайс, открывший счет голам за сборную в своем 23-м матче на таком уровне. Ну а мяч Люка де Йонга оказался историческим: 300-м для оранжевых в отборах на мировые чемпионаты, и они первыми в Европе добрались до данной отметки.

Не обошлось и без набирающей обороты акции в защиту прав человека на основании данных о массовых смертях рабочих-мигрантов на строительстве стадионов ЧМ-2022 в Катаре. Вслед за немцами и выступившими в качестве инициаторов норвежцами в специальные футболки на предматчевой церемонии облачились голландцы. Норвегия, где призывают к бойкоту турнира в случае выхода в финальную стадию, тоже не останавливается.

Однако по той игре, что демонстрируют скандинавы, к крайним мерам им прибегать не придется. К тому же им отчаянно не везет: в субботу Серлот попал в штангу, а в другом эпизоде его гол отменили из-за офсайда. Не похож на себя Холанн, так же поразивший цель из положения вне игры и ни разу не попавший в створ ворот. Зато Турция во втором матче подряд демонстрирует фантастический КПД и реализует почти все имеющиеся в ее распоряжении моменты. Шенол Гюнеш преобразил сборную, и она впервые в своей истории начала отборочный цикл с двух побед.

Группа G

И

В

Н

П

М

О

Турция

2

2

0

0

7-2

6

Черногория

2

2

0

0

6-2

6

Голландия

2

1

0

1

4-4

3

Норвегия

2

1

0

1

3-3

3

Латвия

2

0

0

2

1-4

0

Гибралтар

2

0

0

2

1-7

0

Белградский триллер и сенсация в Дублине

Группа А
Сербия — Португалия — 2:2 (А. Митрович, 46. Костич, 60 — Диогу Жота, 11, 36)
Ирландия — Люксембург — 0:1 (Родригеш, 85)

Криштиану Роналду.Роналду бросил капитанскую повязку после незасчитанного гола в ворота Сербии

Сербы в последнее время показывали классный футбол. Осенью в Лиге наций разгромили российскую команду, а отбор на ЧМ-2022 начали с волевой победы над Ирландией. Идеальный момент, чтобы пройти серьезную проверку в противостоянии с действующими чемпионами Европы. Вот только удобным соперником Португалию не назовет никто. Особенно в эпоху Фернанду Сантуша, который стал первым в истории страны тренером с 50-ю победами во главе сборной.

Первые два гола гости забили словно под копирку. Подачи справа головой замыкал не отличающийся высоким ростом Диогу Жота, и с такой эффективностью не возникало вопросов к результативности Криштиану Роналду. Но капитан не забивает четыре матча подряд, а его штрафные летели в молоко, что при наличии на поле Бруну Фернандеша выглядело нездоровым эгоизмом. Сербия же вышла на второй тайм рвать и метать.

Так было и в стартовом туре, причем главный тренер балканцев Драган Стойкович снова угадал с заменами. С ирландцами победный дубль сделал Александр Митрович. Португальцев озадачил отдавший две голевых передачи Радоньич, причем первая из них сделала Митровича лучшим бомбардиром в истории сборной. Форвард «Фулхэма» забил 39-й мяч и обошел Степана Бобека — великого игрока послевоенной поры, который отличился в том числе и в знаменитом матче СССР — Югославия (5:5) на Олимпиаде-1952 в Тампере.

Впрочем, самое интересное произошло на исходе добавленного времени, когда с поля удалили Миленковича. Роналду пробил мимо Дмитровича, однако Стефан Митрович вынес мяч. Визуально — уже из-за линии ворот, но ни ВАР, ни системы определения гола в отборочном цикле нет, а помощник арбитра не побежал к центру поля. Помчавшийся к нему Криштиану нарвался лишь на желтую карточку и после финального свистка в ярости швырнул капитанскую повязку. Но ведь было и продолжение атаки, когда на добивание успел Бернарду Силва, и С.Митрович снова выполнил функции вратаря. Вот уж герой так герой!

Впрочем, несмотря на скандальную развязку, белградским 2:2 удивляться не стоит, а вот результат в Дублине — настоящая сенсация. Люксембург справился с атаками ирландцев, и в концовке нападающий киевского «Динамо» Родригеш поставил в тупик 18-летнего дебютанта хозяев Базуну. Тот явно мечтал не о такой премьере, став первым со времен Яна Облака вратарем, сыгравшим первый матче на таком уровне в тинейджерском возрасте. У дважды проигравших «парней в зеленом» худший старт в отборе с 1970 года.

Группа A

И

В

Н

П

М

О

Сербия

2

1

1

0

5-4

4

Португалия

2

1

1

0

3-2

4

Люксембург

1

1

0

0

1-0

3

Азербайджан

1

0

0

1

0-1

0

Ирландия

2

0

0

2

2-4

0

Чехи укротили «красных дьяволов»

Группа Е
Чехия — Бельгия — 1:1 (Провод, 50 — Лукаку, 60)
Белоруссия — Эстония — 4:2 (Лисакович, 45, с пенальти, 83. Кендыш, 64. Савицкий, 84 — Аниер, 31, 55)

Чехи начали отборочный цикл мощно, хотя встречаться им пришлось с экспериментальным составом Эстонии, которая из-за коронавируса лишилась отправленных на карантин полутора десятка футболистов и главного тренера. У прибалтийской команды все в порядке с желанием, но не хватает дисциплины. Она и в Минске дважды вела в счете, но после удаления Ыйгуса сломалась и пропустила еще два мяча, один из которых классным дальним ударом забил оформивший дубль нападающий «Локомотива» Лисакович.

Делать выводы по одной игре сложно, однако и на фоне блестящих бельгийцев Чехия выглядела более чем достойно. Больше того — она заслуженно повела в счете, и герои у страны те же, что и в еврокубках. Дальним ударом ворота Куртуа поразил полузащитник вышедшей в четвертьфинал Лиги Европы пражской «Славии» Провод. Но что делать, если в соперниках у тебя способный одним пасом вспороть оборону Де Брейне, а на острие сминающий всех и вся Лукаку.

Эта парочка и организовала ответный гол, однако потом отдавший в сезоне уже 20 результативных передач полузащитник «Манчестер Сити» из отличной позиции пробил в штангу. Хотя, неизвестно, кому повезло, если вспомнить, что на последней добавленной арбитром минуте бельгийцы вынесли мяч из пустых ворот.

Группа E

И

В

Н

П

М

О

Чехия

2

1

1

0

7-3

4

Бельгия

2

1

1

0

4-2

4

Белоруссия

1

1

0

0

4-2

3

Уэльс

1

0

0

1

1-3

0

Эстония

2

0

0

2

4-10

0

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Андрей Кузичев все материалы автора
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