Мальта оправдала прогнозы Черчесова. У Криштиану Роналду украли победный гол в Белграде

Обзор состоявшихся в субботу в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Модрич — рекордсмен

Группа Н

Хорватия — Кипр — 1:0 (Пашалич, 40)

Словакия — Мальта — 2:2 (Стрелец, 49. Шкриньяр, 53 — Гамбин, 16. Сатариано, 20)

Россия — Словения — 2:1 (Дзюба, 26, 35 — Иличич, 36).

Лука Модрич теперь абсолютный рекордсмен Хорватии. Матч с киприотами стал для него 135-м в составе «шашечных» — на один больше, чем у Дарио Срны. Что касается игры вице-чемпионов мира, то она не впечатляла как в балканском дерби со Словенией, так и сейчас. С субботним же голом Пашалича хозяевам повезло. Во-первых, защитник соперника сбросил мяч точно на бывшего спартаковца. Во-вторых, Кипр лишился основного вратаря, и Неофтиус, который заменил получившего травму Деметриу, не успел даже размяться, как достал мяч из сетки.

Сложности же России на ряде отрезков игры с Мальтой теперь не удивляют, и слова Станислава Черчесова о том, что с этим соперником у многих будут проблемы, воспринимаются иначе. Островитяне бодро начали гостевой матч в Словакии, и Гбамин забил красивейшим ударом в «девятку». А потом гости и вовсе удвоили счет, проведя идеальную контратаку. Уникальная ситуация, так как за всю историю отборочных циклов чемпионатов мира и Европы Мальта ни разу не выигрывала с преимуществом в два мяча, и все это — после 13 гостевых матчей без голов в квалификации крупнейших турниров! Засуха продлилась 1227 минут.

Мальта ведет 2:0 в гостях у Словакии ???



Да еще и какие хорошие голы забили ?



? Сенсация зреет на Матч! Футбол 2:https://t.co/qpclQ3nFM3 pic.twitter.com/NKkJPPsXRR — Матч ТВ (@MatchTV) March 27, 2021

Может быть, в перерыве гости испугались собственной прыти? Как бы там ни было, Словакия отыграла два мяча за несколько минут. Однако мальтийцы не сломались и добились сенсационной ничьей. Отстояли ее, однажды выбив мяч из пустых ворот. Скучать в нашей группе не приходится.

Группа H И В Н П М О Россия 2 2 0 0 5-2 6 Словения 2 1 0 1 2-2 3 Хорватия 2 1 0 1 1-1 3 Словакия 2 0 2 0 2-2 2 Кипр 2 0 1 1 0-1 1 Мальта 2 0 1 1 3-5 1

Голландию вдохновил эксперимент с болельщиками, у Турции идеальный старт

Группа G

Голландия — Латвия — 2:0 (Бергхайс, 32. Л.де Йонг, 69)

Норвегия — Турция — 0:3 (Озан Туфан, 4, 59. Чаглар Сеюнджю, 28)

Черногория — Гибралтар — 4:1 (Бечирай, 26. Симич, 43. Томашевич, 53. Йоветич, 80 — Стайх, 30, с пенальти).

В Европе по-прежнему не торопятся открывать трибуны в условиях пандемии, и когда на матч допускают зрителей — это всегда событие. В Голландии болельщики стали участниками эксперимента, на основании которого власти поймут, как проводить массовые мероприятия на фоне снова увеличившегося числа заражений. Сначала 1500 зрителей допустили на музыкальный фестиваль, а в Амстердаме на матч оранжевой сборной с Латвией попали пять тысяч счастливчиков, сдавших отрицательные тесты на коронавирус.

We've missed you, fans! ?



?? 5000 fans are able to attend #NEDLET as part of a study carried out by Fieldlab Events. All spectators are tested negative for COVID-19. pic.twitter.com/6eeo5HCIHL — OnsOranje (@OnsOranje) March 27, 2021

В такой обстановке было приятно и футболистам, и судьям. Тем более, матч обслуживала француженка Стефани Фраппар, которая стала первой женщиной-арбитром в отборочных матчах мировых чемпионатов.

Голландцы атаковали практически без пауз, и уже к середине тайма количество ударов пошло на второй десяток. Но при двух попаданиях в перекладину цель смог поразить только Бергхайс, открывший счет голам за сборную в своем 23-м матче на таком уровне. Ну а мяч Люка де Йонга оказался историческим: 300-м для оранжевых в отборах на мировые чемпионаты, и они первыми в Европе добрались до данной отметки.

The Netherlands have joined Norway in protesting Qatar's human rights record before their World Cup qualifiers ? pic.twitter.com/TFXLxlyy7q — Goal (@goal) March 27, 2021

Не обошлось и без набирающей обороты акции в защиту прав человека на основании данных о массовых смертях рабочих-мигрантов на строительстве стадионов ЧМ-2022 в Катаре. Вслед за немцами и выступившими в качестве инициаторов норвежцами в специальные футболки на предматчевой церемонии облачились голландцы. Норвегия, где призывают к бойкоту турнира в случае выхода в финальную стадию, тоже не останавливается.

?? Turkey have started a #WCQ campaign with 2?? wins for the first time ? pic.twitter.com/sfcuJ6YnQe — European Qualifiers (@EURO2020) March 27, 2021

Однако по той игре, что демонстрируют скандинавы, к крайним мерам им прибегать не придется. К тому же им отчаянно не везет: в субботу Серлот попал в штангу, а в другом эпизоде его гол отменили из-за офсайда. Не похож на себя Холанн, так же поразивший цель из положения вне игры и ни разу не попавший в створ ворот. Зато Турция во втором матче подряд демонстрирует фантастический КПД и реализует почти все имеющиеся в ее распоряжении моменты. Шенол Гюнеш преобразил сборную, и она впервые в своей истории начала отборочный цикл с двух побед.

Группа G И В Н П М О Турция 2 2 0 0 7-2 6 Черногория 2 2 0 0 6-2 6 Голландия 2 1 0 1 4-4 3 Норвегия 2 1 0 1 3-3 3 Латвия 2 0 0 2 1-4 0 Гибралтар 2 0 0 2 1-7 0

Белградский триллер и сенсация в Дублине

Группа А

Сербия — Португалия — 2:2 (А. Митрович, 46. Костич, 60 — Диогу Жота, 11, 36)

Ирландия — Люксембург — 0:1 (Родригеш, 85)

Сербы в последнее время показывали классный футбол. Осенью в Лиге наций разгромили российскую команду, а отбор на ЧМ-2022 начали с волевой победы над Ирландией. Идеальный момент, чтобы пройти серьезную проверку в противостоянии с действующими чемпионами Европы. Вот только удобным соперником Португалию не назовет никто. Особенно в эпоху Фернанду Сантуша, который стал первым в истории страны тренером с 50-ю победами во главе сборной.

GOOAL! Bernardo Silva with the assist for Diogo Jota's goal against Serbia!



pic.twitter.com/1BrN0kFbMr — Benfica Youth 2 (@SLBenficaYouth) March 27, 2021

Первые два гола гости забили словно под копирку. Подачи справа головой замыкал не отличающийся высоким ростом Диогу Жота, и с такой эффективностью не возникало вопросов к результативности Криштиану Роналду. Но капитан не забивает четыре матча подряд, а его штрафные летели в молоко, что при наличии на поле Бруну Фернандеша выглядело нездоровым эгоизмом. Сербия же вышла на второй тайм рвать и метать.

Образцовая контратака сербов ???



Раскатали португальцев, отыгрались с 0:2 и отобрали очки ? pic.twitter.com/ZjQBMwxmXZ — Матч ТВ (@MatchTV) March 27, 2021

Так было и в стартовом туре, причем главный тренер балканцев Драган Стойкович снова угадал с заменами. С ирландцами победный дубль сделал Александр Митрович. Португальцев озадачил отдавший две голевых передачи Радоньич, причем первая из них сделала Митровича лучшим бомбардиром в истории сборной. Форвард «Фулхэма» забил 39-й мяч и обошел Степана Бобека — великого игрока послевоенной поры, который отличился в том числе и в знаменитом матче СССР — Югославия (5:5) на Олимпиаде-1952 в Тампере.

Juntando as sele??es da S?rvia/S?rvia Montenegro/Jugosl?via, Mitrovic passa a ser o melhor marcador da sele??o:

39 MITROVIC?

38 Bobec

37 Galic

37 Milosevic

36 Marjanovic pic.twitter.com/oXq4241ZDH — playmakerstats (@playmaker_PT) March 27, 2021

Впрочем, самое интересное произошло на исходе добавленного времени, когда с поля удалили Миленковича. Роналду пробил мимо Дмитровича, однако Стефан Митрович вынес мяч. Визуально — уже из-за линии ворот, но ни ВАР, ни системы определения гола в отборочном цикле нет, а помощник арбитра не побежал к центру поля. Помчавшийся к нему Криштиану нарвался лишь на желтую карточку и после финального свистка в ярости швырнул капитанскую повязку. Но ведь было и продолжение атаки, когда на добивание успел Бернарду Силва, и С.Митрович снова выполнил функции вратаря. Вот уж герой так герой!

Впрочем, несмотря на скандальную развязку, белградским 2:2 удивляться не стоит, а вот результат в Дублине — настоящая сенсация. Люксембург справился с атаками ирландцев, и в концовке нападающий киевского «Динамо» Родригеш поставил в тупик 18-летнего дебютанта хозяев Базуну. Тот явно мечтал не о такой премьере, став первым со времен Яна Облака вратарем, сыгравшим первый матче на таком уровне в тинейджерском возрасте. У дважды проигравших «парней в зеленом» худший старт в отборе с 1970 года.

?? Luxembourg claim their first away win in qualifying since 2008 ???#WCQ pic.twitter.com/BcuxYSFKHq — European Qualifiers (@EURO2020) March 27, 2021

Группа A И В Н П М О Сербия 2 1 1 0 5-4 4 Португалия 2 1 1 0 3-2 4 Люксембург 1 1 0 0 1-0 3 Азербайджан 1 0 0 1 0-1 0 Ирландия 2 0 0 2 2-4 0

Чехи укротили «красных дьяволов»

Группа Е

Чехия — Бельгия — 1:1 (Провод, 50 — Лукаку, 60)

Белоруссия — Эстония — 4:2 (Лисакович, 45, с пенальти, 83. Кендыш, 64. Савицкий, 84 — Аниер, 31, 55)

Чехи начали отборочный цикл мощно, хотя встречаться им пришлось с экспериментальным составом Эстонии, которая из-за коронавируса лишилась отправленных на карантин полутора десятка футболистов и главного тренера. У прибалтийской команды все в порядке с желанием, но не хватает дисциплины. Она и в Минске дважды вела в счете, но после удаления Ыйгуса сломалась и пропустила еще два мяча, один из которых классным дальним ударом забил оформивший дубль нападающий «Локомотива» Лисакович.

Виталий Лисакович в огне ?



Нападающий «Локо» оформил дубль и помог сборной Белоруссии обыграть Эстонию (4:2). pic.twitter.com/J6C7QAqzff — Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 27, 2021

Делать выводы по одной игре сложно, однако и на фоне блестящих бельгийцев Чехия выглядела более чем достойно. Больше того — она заслуженно повела в счете, и герои у страны те же, что и в еврокубках. Дальним ударом ворота Куртуа поразил полузащитник вышедшей в четвертьфинал Лиги Европы пражской «Славии» Провод. Но что делать, если в соперниках у тебя способный одним пасом вспороть оборону Де Брейне, а на острие сминающий всех и вся Лукаку.

?? Romelu Lukaku has now scored 15 goals in his last 12 #WCQ games ???



? Is he Belgium's MVP? pic.twitter.com/C95uFVctI0 — European Qualifiers (@EURO2020) March 27, 2021

Эта парочка и организовала ответный гол, однако потом отдавший в сезоне уже 20 результативных передач полузащитник «Манчестер Сити» из отличной позиции пробил в штангу. Хотя, неизвестно, кому повезло, если вспомнить, что на последней добавленной арбитром минуте бельгийцы вынесли мяч из пустых ворот.