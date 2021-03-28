Автор дубля в ворота Словении в первом стыковом матче в ноябре 2009 года (2:1) — о сегодняшней победе команды Станислава Черчесова.

Словения выглядела более цельной командой

— Закономерная победа?

— Положа руку на сердце, нет.

— Ничья была бы более справедливым результатом?

— Да тут даже не в этом дело. Просто мне игра сборной России не понравилась. Она меня сильно разочаровала.

— Ничего себе. Почему?

— Нет конструктива, нет давления на соперника. Играем, как говорится, по ситуации. Если взять оба наших гола, то Дзюба молодец. Продавил защитников — нет вопросов.

— Так что же в этом плохого?

— Но просто это не какие-то командные усилия. А скорее стечение обстоятельств. Сборная Словении мне показалась более цельной по игре.

— Вам не понравилась простая тактика Черчесова?

— Она какая-то непонятная. Команда играет по ситуации. Я не увидел цельного футбола. Я не хочу критиковать руководство сборной, еще кого-то. Просто что-то не получается... Что-то идет не так. Пока не поздно, надо это менять.

— Изменения в стартовом составе принесли свои плоды?

— Левый край в принципе у нас был забетонирован. Мне он понравился больше правого.

— Как вам сегодня опорная зона?

— Считаю, Оздоев игрок несколько другого плана. Он больше box-to-box что ли. В «Зените» все-таки за ним очень много подчищает Барриос. А в сборной ему приходится играть чистого опорника. Сегодня он ошибался — и тактически, и технически. Пока команда набирает очки. Посмотрим, что будет дальше.

Нельзя сравнивать Дзюбу и Кержакова

— Сколько лет еще за сборную будет играть Жирков?

— Возможно, кого-то можно переделать в левого защитника. Не знаю... Но вот вы можете мне с ходу назвать альтернативу Юрию?

— Сложно. Против Мальты играл Караваев, правда, в схеме с четырьмя защитниками.

— Слушайте, крайний защитник при нынешний схеме должен быть, прежде всего, надежным сзади. Как он подключается вперед — это уже вторая история. Надо быть бетоном именно в обороне. Юрий это показывает. Какие тут могут быть вопросы?

— Дзюба снова герой нации?

— Он молодец. Использует свои сильные качества, козыри. Продавливает защитников. Физические данные позволяют ему уже несколько лет являться системообразующим игроком сборной.

— Ему остался всего один гол до рекорда Кержакова. Кто, на ваш взгляд, сильнейший нападающий в истории российского футбола?

— А так нельзя сравнивать! Давайте я тогда назову Веретенникова.

— Но он почти не играл за сборную.

— А это не важно. Ты в сборной можешь 20 штук наколотить Мальте. И что? Ты суперфутболист после этого? Поэтому, считаю, нельзя сравнивать игроков разных поколений. Кержаков в свое время приносил пользу, Дзюба это делает сейчас.

Миранчуку будет сложно соперничать с Иличичем

— Поняли ли вы замену Головина на Миранчука? Оправдала ли она себя?

— Думаю, она связана с тем, что Голова уже висел на желтой карточке. Может быть, в этом дело? Но тогда почему бы не произвести замену в перерыве?

— Как вам Миранчук?

— Сегодняшний матч показал, что тяжело ему будет в «Аталанте» соперничать с Иличичем. Мне в голову пришла именно такая мысль. К сожалению, Алексей пока не зря сидит на замене в итальянском клубе...

— Может быть, не в тот клуб пошел?

— Да дело не в этом. Ему надо прибавлять. Просто по движению, технике, пластике, принятию решений 33-летний Иличич смотрелся предпочтительнее Миранчука.

— Головин по пониманию игры выделяется в составе нашей сборной?

— Пока нет.

— Не лидер сборной?

— По сегодняшней игре — нет.

— Считаете, ваша сборная, которая уступила Словении в Мариборе, была сильнее нынешней?

— Опять же не надо проводить параллелей. 10 лет прошло. Футбол ушел вперед, изменился. То, что мы тогда облажались в Мариборе, — это наш крест и грех... Сегодня ребята выиграли. Но это еще не ключевой матч. А тогда, в 2009-м, мы уже ничего не могли поменять. Немного другая ситуация, согласитесь.

В принципе, если ты даже при плохой игре побеждаешь, это уже говорит о каком-то уровне сборной. Рад, что набрали эти три очка. Но если мы не будем говорить и о негативных моментах, то, в конце концов, провалимся.

— Вы вновь о цельности в игре?

— Да. Именно по игре — не зачет. Надо прибавлять, действовать увереннее впереди. Потому что во второй половине встречи мы, грубо говоря, уже атаку сборной России толком и не увидели.