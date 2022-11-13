На ЧМ-2022 не стоит ждать ярких сенсаций. Турнир в Катаре — рай для фаворитов

Всему виной — жесткое расписание.

Про необычность ЧМ-2022 в Катаре сказано уже много. Первый турнир, который пройдет на Ближнем Востоке и в арабском мире. Первый чемпионат, который состоится зимой. Ну и так далее, все это хорошо известно. Но это, по большому счету, исключительно антуражные вещи.

Однако за полторы недели до старта мундиаля нужно обратить внимание и на важнейший практический аспект — это будет первый в истории чемпионат, к которому у сборных-участниц вообще не будет никакой подготовки. И в этом смысле турнир в Катаре действительно уникальный. Еще в уик-энд 12-13 ноября в европейских лигах будут играться очередные туры, а уже через неделю, 20 ноября, — матч открытия ЧМ Катар — Эквадор.

А теперь давайте посмотрим, как было раньше. ЧМ-2018 начался 14 июня. Последний матч клубного сезона — финал Лиги чемпионов — состоялся 26 мая. Основные национальные турниры завершились минимум на неделю раньше (например, АПЛ — 13 мая, ла лига — тоже 13 мая). В любом случае минимальный перерыв от финала ЛЧ до старта ЧМ — 18 дней.

ЧМ-2014 стартовал 12 июня. Финал Лиги чемпионов был сыгран 24 мая. АПЛ финишировала 12 мая, ла лига — 18 мая. Как видим, минимальный перерыв — те же 18 дней.

ЧМ-2010 начался 11 июня. Финал Лиги чемпионов состоялся 22 мая. АПЛ завершилась 9 мая, ла лига — 16 мая. Минимальный перерыв — 19 дней.

Можно продолжать дальше, но ситуация примерно понятна. При этом финал ЛЧ — это все же две команды, пусть и большинство футболистов из них потом играли на ЧМ. В принципе же у сборных было примерно три недели на подготовку, плюс какое-то время у игроков на отдых после клубного сезона. Пусть и совсем небольшое.

Сейчас перерыв будет всего шесть дней.

Харри Магуайр. Фото Global Look Press

Возьмем, например, сборную Англии. Тур в АПЛ завершается 13 ноября, последний матч — «Фулхэм» против «МЮ». Там есть игроки национальной команды — те же Харри Магуайр и Люк Шоу. Таким образом, в полном составе сборная соберется 14 ноября. Уже 21-го у Англии первый матч на ЧМ — против Ирана. Согласно регламенту турнира, команды-участницы должны прилететь в Катар не позднее чем за пять дней до своей стартовой игры. То есть англичане должны прилететь не позже 16 ноября. Перелет долгий — примерно семь часов. То есть в лучшем случае у Англии — пять дней тренировок, после чего матчи каждые три-четыре дня.

Все сказанное в предыдущем абзаце применимо, скажем, и к Нидерландам, которым 21-го играть с Сенегалом, да и почти ко всем остальным сборным. Никаких тренировочных лагерей, никаких сборов где-нибудь в среднегорье, никакой планомерной подготовки. Собрались, прилетели и погнали.

Самый важный в связи с этим вопрос: как эти вводные скажутся на ходе ЧМ и его результатах? Как представляется, все это должно минимизировать количество сенсаций по той причине, что тезис «порядок бьет класс» в Катаре будет совершенно неактуален.

Это раньше сборная-середняк могла провести двухнедельный сбор где-нибудь в горах, наработать там мощную «физику», придумать и отладить какие-то тактические фишки плюс заразиться нужной ментальностью. И за счет этого превзойти фаворита, в том числе благодаря беготне и дисциплине. Хороший пример, который первым приходит в голову, — сборная России на ЧЕ-2008 и ЧМ-2018.

Сейчас сделать это объективно невозможно. За пять-шесть дней «физику» не подтянешь, тут бы суметь привести всех хоть в какое-то более или менее ровное состояние. То есть на первое место выйдет класс игроков, их скилы и умение решать моменты на голом мастерстве. То есть то, что есть у топ-сборных. Равно как и глубина состава. Так что шансы Бразилии, где и то и другое в избытке (просто взгляните на их заявку, где не нашлось места Роберто Фирмино), велики как никогда.