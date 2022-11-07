Регламент ЧМ-2022: группы, сетка плей-офф, составы и замены

Основные правила главного турнира года.

Формат турнира: как будет проходить ЧМ-2022 по футболу

В финальном турнире ЧМ-2022 примут участие 32 сборных, разбитых на восемь групп по четыре команды в каждой.

По итогам группового этапа 16 лучших сборных выходят в 1/8 финала и дальше выявляют победителя по олимпийской системе с выбыванием.

Как определяются участники плей-офф

На групповом этапе каждая сборная проводит друг с другом по одному матчу. За победу дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Если две или более сборных наберут одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели (в порядке убывания):

— разность мячей по итогам всех матчей в группе;

— количество забитых голов по итогам всех матчей в группе;

— количество очков, набранных в очных матчах между ними;

— разность мячей в очных матчах между ними;

— количество забитых голов в очных матчах между ними;

— наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка — 1 очко, удаление за две желтые карточки — 3 очка, прямая красная карточка — 4 очка, желтая и затем прямая красная карточка — 5 очков);

— жеребьевка.

Как определяется победитель в матчах плей-офф

Если основное время в матче плей-офф (1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, матч за 3-е место, финал) завершается вничью, то назначаются два дополнительных тайма по 15 минут каждый. Если победитель не определяется и в это время, то назначается серия пенальти.

Как определяется, кто с кем играет в плей-офф

На ЧМ-2022 существует заранее определенная сетка плей-офф от 1/8 финала до финала. Выглядит она следующим образом:

ЧМ-2022: составы и замены

Каждая сборная может заявить на турнир от 23 до 26 футболистов, из которых по крайней мере трое в обязательном порядке должны быть вратарями.

Сборные должны представить свою окончательную заявку не позднее чем 14 ноября.

В случае тяжелой травмы или болезни допускается замена игрока из окончательной заявки, но не позднее чем за 24 часа до первого матча сборной на турнире. Число таких замен неограниченно. Замененный таким образом игрок исключается из заявки на турнир и не может быть возращен в нее.

В заявку на каждый матч турнира команда может включить до 26 футболистов.

В финальном турнире ЧМ-2022 каждая команда может делать до пяти замен в ходе одного матча. Если матч переходит в дополнительное время, команды получают право на еще одну замену (независимо от того, использовали ли они уже все замены или нет).